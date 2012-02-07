به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد بهشتی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم جشن بزرگ انقلاب که با حضور همسر و فرزند شهید رضائینژاد از شهدای جهاد علمی کشور در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی سال به سال شکوفاتر میشود گفت: امروز دنیای اسلام در مسیر رسیدن به حکومت مردم سالاری دینی حرکت و پیشرفت میکند.
وی با بیان اینکه تمام شهدا به خصوص چهار شهید جهاد علمی کشور به ما درس شجاعت، پایداری واستقامت میدهند افزود: امروز به دلیل همراهی مردم با ولایت فقیه شاهد پیشرفتهای شگرفی در کشور هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه لازمه یک ملت خوب، داشتن رهبر خوب است گفت: ملت ایران قیام کرد و با نهضت خود شاه فاسد را برانداخت و رهبری شایسته را برای خود برگزید.
انقلاب ما انقلاب فضیلت است
رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در شجاعت، عفت و عدالت خلاصه میشود اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب فضیلت است.
وی بیان کرد: دشمن با ترور دانشمندان کشور میخواهد شجاعت و علم را از ملت ما بگیرد تا علماء، دانشجویان و پزوهشگران را بترسانند.
آیت الله بهشتی ادامه داد: دشمنان سالها درمیدان سیاست شخصیتهای خدوم و برجسته را ترور کردند اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و امروز هم سراغ اهل فن وعلم آمدهاند.
در این مراسم نمایندهای از طرف دانشجویان از رئیس دانشگاه قم درخواست کرد، تا رشتههای مرتبط با انرژی هستهای در این دانشگاه دایر شود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری علت پیشرفتهای شگرف کشور را همراهی مردم با ولی فقیه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد بهشتی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم جشن بزرگ انقلاب که با حضور همسر و فرزند شهید رضائینژاد از شهدای جهاد علمی کشور در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی سال به سال شکوفاتر میشود گفت: امروز دنیای اسلام در مسیر رسیدن به حکومت مردم سالاری دینی حرکت و پیشرفت میکند.
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