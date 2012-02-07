260 طرح عمرانی و خدماتی در روستاهای آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب زارع صبح سه شنبه در همایش دهیاران جنوب آذربایجان غربی افزود: طی دهه فجر امسال 260 پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در مناطق روستایی با اعتبار 151 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی 49 پروژه آب و فاضلاب روستایی، 103 پروژه راه سازی، مقام و بهسازی مسکن روستایی در 22 روستا، 15 طرح بهداشتی- درمانی، 15 پروژه کمیته امداد امام خمینی(ره) و هفت پروژه نوسازی و تجهیز مدارس را از جمله طرحهای افتتاحی دهه فجر امسال در مناطق روستایی استان عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی برخورداری 100 درصد جمعیت روستایی از شبکه مخابرات، 81.8 درصد خانوار روستایی از راه آسفالته، تحت پوشش قرار گرفتن 100 جمعیت روستای از خدمات بهداشتی- درمانی، گاز رسانی به 239 روستا و آبرسانی به 82.1 درصد جمعیت روستایی روستاهای بیش از 20 خانوار را از جمله خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در 33 سال گذشته برشمرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به فرارسیدن ایام الله 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دهیاران ضمن تلاش برای برگزاری انتخابات پرشور در روستاها، مجاز به استفاده از امکانات دولتی و دهیاری برای تبلیغ شخص و یا جناح خاصی نبوده و نباید به نفع و یا علیه کاندیدایی موضع گیری کنند.

جواد محمودی امنیت، خودباوری، استقلال و آزادی را از برکات انقلاب و نظام اسلامی دانست و گفت: اجرای طرحهای اشتغالزا، توسعه زیرساختهای عمرانی، ارتقا کیفیت زندگی روستائیان، برخورداری روستاها از خدمات مخابراتی، آب، برق، گاز و راه دسترسی آسفالته، بهسازی و مقاوم سازی اماکن روستایی از جمله آثار و برکات انقلاب اسلامی در روستاها است.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب با تدبیر و بصیرت و ژرف اندیشی، کشور را در مواجه با توطئه های دشمنان همواره استوار و مستحکم کرده که امروز بهترین اقدام برای خنثی سازی توطئه ها در کنار اتحاد و همبستگی در سنگر سازندگی تلاش جهادی است.