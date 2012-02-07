دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئات مذهبی در سال‌هایی که علما و مراجع تقلید نیاز به حضور قشرهای مختلف مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، همراه با روحانیون در عرصه مقابله با رژیم طاغوت نقش آفرینی کردند.



محمدعلی بختیاری‌زاده ادامه داد: امروز هم هیئت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند و برای تداوم حیات انقلاب اسلامی و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.



بختیاری‌زاده با اشاره به برگزاری دومین همایش بررسی نقش هیئت‌های مذهبی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: این همایش در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و مهدی مهدوی‌نژاد فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) برگزار می‌شود.



وی خاطره‌گویی حجت‌الاسلام سید محمد چهل اخترانی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان و مداحی عباس حیدرزاده عضو کانون شاعران و مداحان استان را از دیگر برنامه‌های این همایش برشمرد.



دومین همایش بررسی نقش هیئت‌های مذهبی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی روز جمعه ساعت 19 و 30 دقیقه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان، شورای هیئت‌های مذهبی، سازمان بسیج هیئت‌ها و مداحان و کانون شاعران و مداحان استان برگزار می‌شود.

