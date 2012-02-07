کامل ترین خط تولید چاپ کتاب مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت تعاونی چاپ نسرین آمل روز سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: تولید حدود ۸ هزار جلد کتاب و تولید ۳۰ تا ۵۰ هزار جلد دفترچه در ابعاد ۵۰، ۸۰ و۱۰۰ برگ از توانمندیهای بالای این واحد است.

ارسلان رضاییان افزود: خط صحافی این مجموعه که اکنون ۱۲ خانه بوده قرار است به ۲۸ خانه به همراه چسب گرم و دستگاه سه طرف بور کوبلینگ افزایش یابد.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی صنعتی نسرین آمل در زمینی به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع فعالیت گسترده خود را با توان جمعی و بلند اعضای شرکت و حدود ۱۵میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانک توسعه تعاون آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاپ نسرین آمل ادامه داد: خوشبختانه با افتتاح وف عالیت روبه تاثیر این مجموعه مهم فرهنگی درشهرستان آمل برای ۳۸نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

رضاییان به قابلیتهای دیگر شرکت تعاونی چاپ نسرین آمل اشاره کرد و گفت: درمجموع ماشین آلاتی که اکنون این شرکت دراختیار دارد، درمازندران منحصر به فرد است وبا دارا بدون دستگاه پیشرفته وبه روز چاپ با مدل ۲۰۰۷ حتی نمونه سال ۲۰۰۰ آن دراستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: سهامداران اصلی این شرکت از فرزندان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند که با نیروهای جوان و متعهد شهرستان به دنبال ایجاد رضایت مندی در میان مخاطبان و مشتری مداری در مازندران و شهرستان آمل است.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاپ نسرین آمل با بیان اینکه این شرکت به دنبال توسعه فعالیتهای کاری خود در فضایی بزرگتر است، از فراهم شدن مکان جدید درشهرآمل خبر داد و گفت: فاز دوم فعالیتهای این شرکت در زمینی به مساحت حدود سه هزار متر مربع در ابعاد بزرگتر در بخش های چاپ، نشر، صحافی انواع کتاب، تقویم، سر رسید، کاتالوگ ، فلکس، بنر، استیکر، سولیت و انواع هدایای تبلیغاتی توسعه خواهد یافت.

رضاییان اضافه کرد: با اجرای فازدوم این واحد ، تعداد افراد شاغل دراین مجموعه به ۷۰نفر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: متاسفانه اکنون در مازندران صحافی مدرن و به روز که کارهای خوب و مخاطب پسند انجام دهد وجود ندارد و این وضعیت سبب شده تا حدود ۸۰ درصد این کارها در تهران و قم انجام شود.