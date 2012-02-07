اجرای قانون سبب جلب اعتماد عمومی می شود/ لزوم حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر دوشنبه در همایش آموزشی و توجیهی اعضاء هیئت های اجرایی استان کرمان گفت: انتخابات باید در چارچوب قانون و در فضایی امن و آرام برگزار شد.

نجار با بیان اینکه اجرای قانون سبب جلب اعتماد مردم می شود گفت: باید بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی بیان داشت: مردم با شرکت در انتخابات می توانند در آینده خود دخیل باشند و این امر نشان دهنده مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران است.

نجار شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی دانست و ابراز داشت: ائمه جمعه، روحانیون و رسانه ها به معرفی دسیسه های دشمنان و لزوم شرکت مردم در انتخابات بپردازند تا با آگاه سازی جامعه از این طریق شاهد حضور پررنگ مردم در پای صندوق های رای باشیم.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در اجرای امور همواره رضای خداوند را در نظر بگیرند افزود: انتخابات باید به گونه ای برگزار شود که هیچ شبه ای در آن ایجاد نشود.

نجار با اشاره به اینکه کاندیداها اخلاق انتخاباتی رعایت کنند گفت: انتخابات باید منجر به وحدت ملی شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: افرادی که در ستاد انتخاباتی مشغول هستند به هیچ عنوان نظارت شخصی خود را در امر اجرای انتخابات دخیل نکنند.

نجار بر لزوم ایجاد شور انتخاباتی در جامعه تاکید کرد و گفت: دشمنان انتخابات اخیر را هدف قرار داده اند و ما باید با هوشیاری و عملکرد صحیح آنها را از دستیابی به اهداف شوم خود باز داریم.

