ارمنستان قهرمان ژيمناستيك شد

به گزارش " مهر" رقابتهاي انفرادي ژيمناستيك زنان پايتخت ها كه درسالن ژيمناستيك آذرپي درحال برگزاري بود، با قهرماني تيم ارمنستان به پايان رسيد. دررشته پرشك خرك، آنا يقيان ازارمنستان با كسب امتياز 52/8 اول شد.

آستفيك گل نازاريان ديگر ژيمناستيك ارمني، با كس نمره ي 32/8 درجايگاه دوم ايستاد و فاطمه صادقي از تهران با 6/7 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت. درحركات موازنه ، آستفيك گل نازاريان با 8/8 امتياز در جايگاه نخست ايستاد. آنايقيان از ارمنستان با 4/8 امتياز دوم شد و الناز دانش خواه از تهران با 65/7 امتياز در رتبه ي سوم قرار گرفت.

درحركات زميني، الناز دانش خواه با 5/8 امتياز قهرمان شد، سحر زارعي با 3/8 امتياز در جايگاه دوم قرار گرفت و آرستفيك گل نازاريان از ارمنستان با 2/8 امتياز سوم شد.

قهرمان قهرمانان اين سه وسيله در انفرادي، آستفيك گل نازاريان از كشور ارمنستان با 8/33 امتياز آنايقيان با 85/33 امتياز و سحر زارعي با 7/32 امتياز شناخته شدند.

جدول توزيع مدالها:

ارمنستان : 4 طلا ، 3 نقره ، 1 برنز

تهران : 1 طلا ، 2 نقره ، 2 برنز

شهرداري : 1 برنز