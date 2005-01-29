تيراندازان تهران مدال طلا را بر گردن آويختند

به گزارش خبرنگار " مهر" رقابتهاي تيراندازي در بخش تپانچه بادي برگزار شد و در پايان مرحله مقدماتي اين مسابقات، هشت نفر برتر از تيم هاي تاجيكستان، قطر، تهران و شهرداري راهي فينال شدند كه در پايان نسيم حسن پور(تهران) در مجموع امتيازات دور مقدماتي و فينال با كسب 2/473 امتياز مدال طلا را برگردن آويخت و ثريا ژوما اجرا از تاجيكستان با مجموع 473 امتياز دوم و كمپاني والا از تهران با 450 امتياز سوم شد.

براساس اين گزارش ، در پايان اين مسابقات تيم تهران در دو قسمت تفنگ و تپانچه بادي با 1079 امتياز اول شد و تيم هاي قطر و شهرداري به ترتيب با 1036 و 1022 امتياز دوم و سوم شدند.