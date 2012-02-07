مسئولان خراسان رضوی فیلمسازان بومی را جدی نمی گیرند

مهدی مسگران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) به لحاظ معنوی و وجود آرامگاه فردوسی، تنوع جغرافیایی و وجود حوزه فرهنگ ها نیز می تواند تعداد موضوع و لوکیشن ها را برای فیلمسازان موجود آورد.

این تهیه کننده سینما گفت: اما متاسفانه علی رغم همه این ویژگی ها مسئولان ذی ربط مانند صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، شهرداری ودیگر نهادها آن گونه که لازم است تا کنون حمایت های لازم را از سینماگران استان به عمل نیاورده اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه حتی تفاهم نامه هایی امضا شده توسط خود مدیران اجرا نمی شود، برای مثال طبق طرحی که مورد نظر و تاکید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم رسیده قرار شد بنیاد سینمای رضوی به دلیل وجود فضای معنوی مشهد تشکیل شود و این نامه پاراف شده حتی مدیر کل ارشاد اسلامی استان نیز زیر نامه نوشتند که در این طرح افرادی که همکاری می کنند باقیات و صالحات آنان است اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: انحصار طلبی صدا و سیما نیز متاسفانه سبب شده است که از فیلم سازان خارج از صدا و سیما استفاده نشود و این گونه است که تولیدات صدا و سیما به تعداد افرادی محدود می شود و این است که مدام دچار تکرار هستیم و یا شاهد تولیدات سایر استان ها و بازپخش مجدد آنها از شبکه بومی شهرمان باشیم.

مسگران با بیان اینکه شبکه استانی باید به تولیدات بومی خود بها بدهد و حمایت بکند اضافه کرد: به اعتقاد من هیچ اتفاق و برنامه و جریانی بدون ضعف نیست و باید اتفاق بیفتد تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص شود و در ادامه از میان برداشته شود و نقاط قوت آن تقویت شود اما امسال پس از گذشت 8 ماه فقط شاهد برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد هستیم.

وی افزود: اگرچه این جشنواره دارای ارزشهای خودش است اما براستی بودجه سینمای استان فقط باید صرف برگزاری و به نمایش درآمدن تولیدات پایتخت شود براستی بخشی از بودجه و اعتبار سینمای استان نباید صرف تولیدات خود استان شود.

وی بیان کرد: برای مثال سال گذشته فیستوال توس و جشنواره فیلم هشت برگزار شد و سعی شد به سینماگران استان اهمیت داده شود و حتی امسال با بودجه شخصی فراخوان فیلم آفتاب را ارائه دادم و تعداد 200 فیلم به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده که تاکنون هیچ بودجه ای برای برگزاری این جشنواره ها اعلام نشده است.

وی گفت: به اعتقاد من مسئولان استان باید تکلیف را مشخص کنند اگر قرار است سینما در این استان کار نشود تکیلف سینماگر خراسان را مشخص کنند در غیر این صورت همانند سال های گذشته شاهد این هستیم که هنرمندان ناخواسته مجبور به مهاجرت هستند.

وی گفت: برای مثال اکثر فیلم نامه هایی که برای تایید به صدا و سیمای استان تحویل داده می شود یا با پاسخ منفی و یا عدم جواب مواجه می شود، فیلم هایی که پس از ساخت به شبکه های سراسری، سینما، سیما فیلم، و رسانه ها راه پیدا می کنند.

وی بیان کرد: عدم همکاری این ادارات با سینماگران استان سبب شده است هنرمندان استان ناخود آگاه به کار با تهران و شبکه های سراسری بپردازند.