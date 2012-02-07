انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری قبل از ظهر سه شنبه در جلسه توسعه عمران شهری اردبیل با بیان اینکه پادگانهای نظامی باید به بیرون از شهر منتقل شوند، اضافه کرد: پیش از این قوانین شهرهای مرزی را از این قاعده مستثنی کرده بود اما در حال حاضر باید انتقال به بیرون شهر انجام گیرد.

وی با بیان اینکه تلاش برای خرید پادگان شهید چمران ارتش در ایستگاه سرعین انجام می شود، افزود: پادگان ارتش در ایستگاه سرعین 75 میلیارد ریال قیمت گذاری شده است و از این مبلغ بیش از 10 میلیارد ریال ارتش به شهرداری بدهکار است.

شهردار اردبیل بدهی ارتش به شهرداری را بابت ساخت و ساز 9 هزار متر مربعی در داخل پادگان و در کنار خیابان دانست و تصریح کرد: طبق قانون باید شهرداری قیمت گذاری را انجام دهد اما ارتش قیمت گذاری شهرداری را قبول نمی کند.

وی با بیان اینکه نباید حقوق شهروندان ضایع شود، تصریح کرد: طبق ضوابط قانونی شهرداری باید نسبت به حقوق شهر و شهروندان حساس باشد، باید به همین خاطر مذاکراتی برای خریداری پادگان ارتش و انتقال آن به خارج از شهر با ارتش انجام شده است.

بدری همچنین از آماده شدن لایحه بودجه سال 91 شهرداری خبر داد و یادآور شد: بودجه سال 91 شهرداری اردبیل با استفاده از نظرات کارشناسان و طبق برنامه ریزیهای انجام شده برای شهر آماده شده است.

وی با بیان اینکه شهردار آماده تقدیم بودجه سال 91 به شورای شهر است، متذکر شد: اعضا شورای شهر اردبیل هر زمان را که برای تقدیم بودجه 91 مناسب بدانند شهرداری آماده است در زمان مقرر بودجه را تقدیم شورای شهر کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در این جلسه خواستار استفتا از دفتر مقام معظم رهبری برای انتقال پادگان ارتش مستقر در اردبیل به خارج از شهر شد.

علیرضا عبدالهی با اشاره به ضرورت انتقال پادگان ارتش به محدوده خارج از شهر گفت: برای انتقال پادگان ارتش از داخل شهر اردبیل استفتائی از مقام معظم رهبری صورت گیرد و طبق استفتا در مورد انتقال پادگان ارتش به بیرون شهر تصمیمی اتخاذ شود.