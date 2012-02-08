سیدکاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: هنوز کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال بصورت کامل مشخص نشده‌اند ولی امیدوارم افرادی که واقعا توانمندی اداره این فدراسیون مهم را دارند به عرصه رقابت بیایند.

وی با اشاره به کاندیداتوری سیدهادی آیت اللهی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: فعلا تنها چهره شاخصی که پا به عرصه رقابت گذاشته است آیت اللهی است که فکر می‌کنم او هم با هماهنگی کفاشیان برای پرشور شدن این انتخابات کاندیدا شده است!

اولیایی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون فرد شاخص مستقلی در این انتخابات کاندیدا نشده است، گفت: با توجه به اینکه درحال حاضر زیرساخت‌ها فراهم نیست و اغلب روسای هیئت‌های ورزشی به وسیله ادارات کل ورزش و جوانان تعیین می‌شوند خیلی نمی‌توان نام این کار را انتخابات گذاشت و متاسفانه هنوز افراد زیادی هستند که علاقه دارند خود را منتسب دولت بدانند نه منتخب مردم.

وی با بیان اینکه برخی افراد "آقا اجازه‌ای" هستند، گفت: برخی افراد منتظرند ببینند نظر دولت درباره گزینه مورد نظر برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال چیست درصورتی که این موضوع با حاکمیت بخش خصوصی در ورزش به ویژه فوتبال سنخیتی ندارد.

این مدیر سابق فوتبال کشور همچنین درخصوص نامزدی خودش در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: من بازنشسته شده‌ام و نمی‌توانم در انتخابات شرکت کنم.

وی در ادامه در خصوص تایید اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط فیفا گفت: من بعید می‌دانم اساسنامه فدراسیون فوتبال که توسط مجمع اصلاح شده به تایید فیفا رسیده باشد چون فیفا با این موضوع که دولت‌ها در فدراسیون فوتبال صاحب رای اکثریت باشند و در مجمع این فدراسیون نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند مخالف است.

مدیرعامل پیشین باشگاه‌های استقلال و پاس همدان تصریح کرد: من تاییدیه فیفا را در هیچ کجا ندیده‌ام و اگر فدراسیون فوتبال مدرکی دارد آن را رو کند!

وی افزود: درحال حاضر دستگاه‌هایی وجود دارند که دارای ورزش صنفی بوده و دارای رای اکثریت در مجمع هستند که این موضوع دموکراسی مدنظر فیفا را کمرنگ کرده است.

اولیایی در ادامه درخصوص تصدی‌گری بخش خصوصی در امر ورزش گفت: مسئولان امر بویژه فدراسیون فوتبال نباید همه چیز را به سمت تصدی‌گری دولتی سوق دهند بلکه باید بخش خصوصی را در این امر دخیل کنیم.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.