204 کیلوگرم تریاک در مهریز کشف شد/ شیوه های جدید کلاهبرداری در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد اعلام کرد: ماموران ایستگاه شهید مدنی مهریز با همکاری اکیپ سگ مواد یاب طی چند عملیات 204 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازرسی از سه دستگاه خودرو 204 کیلوگرم تریاک کشف شد و سه نفر در این رابطه دستگیر شدند.

دستگیری زن سارق مسافر نما در یزد

رئیس پلیس آگاهی استان یزد با ارسال پرونده از سوی کلانتری 12 قائم یزد به اداره آگاهی مبنی بر سرقت کیف و مدارک داخل خودرو فردی به نام "علی اکبر" توسط خانمی که با عنوان مسافر سوار خودروی وی شده بود، تحقیقات لازم را آغاز کرد.

مالباخته در تحقیقات اعلام کرد که زن و مرد معتادی را از یکی از خیابانها ی شهر سوار خودرو کردم و پس از پیاده شدن آنها متوجه سرقت کیف و مدارک خودرو شدم.

در تحقیقاتی که برای شناسایی سارق انجام شد، شخصی به نام "الهام" به همراه مدارک مالباخته و مدارک دیگری دستگیر و بازجویی شد که به سرقت از داخل خودروی نامبرده و خودروی دیگری اعتراف کرد.

در این زمینه پرونده تشکیل شد و به دادسرا ارسال شد.

هشدار پلیس آگاهی یزد به مردم در مورد شیوه جدید کلاهبرداری

رئیس پلیس آگاهی یزد از مردم خواست مواظب شیوه جدید کلاهبرداری افراد باشند.

در چند روز گذشته در سطح شهر یزد دو کلاهبردار با یک دستگاه اتومبیل پراید به تعدادی زنان مسن و بی سواد مراجعه و با نشان دادن تعدادی البسه دسته دوم بیان داشتند که قصد خیر و توزیع لباس بین افراد بی بضاعت را دارند.

این افراد کلاهبردار پس از آنکه اعتماد مالباختگان را جلب می کردند با این عنوان که می خواهند برای نامزد خود طلا خریداری کنند و می خواهند عیار و شماره طلای یزد را مشاهده کنند از سادگی افراد سوء استفاده می کردند و پس از خارج کردن کلیه النگوهای زنان و با بیان اینکه النگوها را داخل بسته لباس گذاشته اند طلاها را می ربودند.

سپس بسته را برای دادن به افراد بی بضاعت به مالباختگان داده و به سرعت متواری می شدند.

به دلیل بی سوادی مالباختگان هنوز شماره پلاک خودرو نیز شناسایی نشده است و تاکنون در شهرستان یزد سه مورد به این شیوه کلاه برداری و اخاذی شده است.

رئیس پلیس آگاهی یزد از مردم خواست موارد گفته شده را در نظر داشته باشند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.