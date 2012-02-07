ناصر نوآموز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: متاسفانه انتخاباتی که ما در فدراسیون فوتبال پیش رو داریم در واقع انتصاب در پوشش انتخاب است. در حال حاضر ایرادی که من می‌گیریم به بافت مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باز می‌گردد.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر بافت مجمع فدراسیون فوتبال به گونه‌ای نیست که بتوان در خصوص برگزاری یک انتخابات سالم به آنها اعتماد کرد چون اکثریت مجمع را روسای هیئت‌های استان‌ها و مدیران عاملی باشگاه‌ها تشکیل داده‌اند که خود آنها با انتصاب، صاحب منصب شده‌اند نه انتخاب.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اظهار داشت: برای یک انتخاب اصلح خود مجمع فدراسیون فوتبال باید منتخبی از نخبگان و پیشکسوتان فوتبال استان‌ها باشد و آنها نیز در یک انتخابات جداگانه، تعدادی را از میان خود برای برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال بر گزینند.

وی تاکید کرد: برغم آنچه که در خصوص اهمیت اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال در رسانه‌ها مطرح می‌شود باید بگویم که این موضوع چندان اهمیت ندارد بلکه چیزی که مهم است این است که افرادی رای بدهند که خودشان منتخب باشند نه منتصب، چون کسانی که منتصب هستند برای حفظ موقعیت‌شان مجبورند که توصیه پذیر باشند هرچند اگر این توصیه از سوی وزارت ورزش و جوانان باشد.

نوآموز با بیان اینکه در حال حاضر ایراد اصلی که به انتخابات فدراسیون وارد می‌شود این است که مجمع خوبی برای برگزاری انتخابات تشکیل نشده است، گفت: اکثر مدیران عامل باشگاه‌ها نیز که عضو مجمع هستند انتصاب شده‌اند و از جنس فوتبال نیستند.

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در خصوص انتخابی بودن نواب رئیس در انتخابات پیش رو فدراسیون فوتبال گفت: به نظر من رئیس فدراسیون فوتبال باید خودش بافت سازمانی مجموعه‌ای را که می‌خواهد با آن کار کند را تشکیل دهد. بنابراین من با انتخابی بودن نواب رئیس مخالفم هر چند که رئیس فدراسیون آنها را برای انتخاب شدن معرفی کند، چون ممکن است رای نیاورند.

وی با یادآوری اینکه "هشت سال پیش روی این موضوعات تاکید کرده بودم"، افزود: باید رئیس فدراسیون با معاونان و روسای کمیته‌ها همدل بوده و در یک راستا حرکت کنند نه اینکه مدام در تضاد با یکدیگر باشند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.