طرح توسعه منطقه نمونه گردشگری فیرورق اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غنی زاده پیش از ظهر سه شنبه با اشاره به اینکه طرح توسعه منطقه نمونه گردشگری فیرورق در آذربایجان‌غربی در قالب بسته سرمایه‌گذاری تعریف شده، افزود: احداث هتل، رستوران، چایخانه‌‌های سنتی و مجموعه‌های تفریحی و ورزشی از زمینه‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه این منطقه نمونه گردشگری در فضایی به مساحت 20 هکتار ایجاد و امیدواریم سالانه 400 هزار نفر از آن بازدید کند، اظهار داشت: مدت زمان لازم برای بهره ‌برداری از این پروژه سه سال بوده و با راه اندازی این منطقه برای 100 نفر اشتغال ایجاد می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از جایگزینی 100 ویترین جدید با استانداردهای بالای حفاظت و نمایش اشیا بجای ویترین های قدیمی موزه ارومیه خبر داد و عنوان کرد: این ویترینها در فرم های مختلف و با قابلیت بازدید گروههای مختلف در نظر گرفته شده است .

غنی زاده با اشاره به حفاظت و نگهداری 30 هزار قلم شی فرهنگی، تاریخی و باستانی نفیس در موزه ارومیه به عنوان یکی از موزه های نمایش آثار تاریخی کشور، ادامه داد: تمامی علاقه مندان به فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم شناسی می توانند با توجه به فراهم شدن امکان بازدید رایگان از موزه های استان از موزه ارومیه همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت 9 تا 17 بازدید کنند.

منطقه گردشگری فیرورق در 10 کیلومتری شمال غرب شهرستان خوی قرار گرفته و باغ‌های انبوه و طبیعی و سرسبز داشته و پارک جنگلی داغلارباغی نیز از اماکن دیدنی این شهر است.