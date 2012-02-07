انقلاب اسلامی الگویی کارآمد از یک نظام سیاسی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرازئی اصل صبح سه شنبه در مراسم جشن مردمی سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بخش حسین آباد سنندج اظهار داشت: انقلاب اسلامی الگویی کارآمد، مستقل و پویا از یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش های الهی و اراده مردمی است که امروزه به الگو و تکیه گاه جنبش های آزادی خواه جهان اسلام تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره دستاوردهای نظام اسلامی در منطقه گفت: امروز بیش از 270 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان سنندج آسفالت شده است و در حال حاضر نیز احداث 170 کیلومتر از راه روستاه های این شهرستان در دست اقدام قرار دارد.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان گازرسانی به 18 روستای بخش حسین آباد به تصویب رسید که عملیات اجرایی این طرح ها با تخصیص 50 میلیارد ریال هم اکنون در دست اقدام است و در آینده نزدیک این پروژه به بهره برداری می رسد.

میرزائی اصل منحصر کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی به خدمات عمرانی و اقتصادی را جفا به انقلاب عنوان کرد و یادآور شد: انقلاب اسلامی با هدف تکامل مادی و معنوی انسان و اجتماع به پیروزی رسید و بر همین اساس دستاوردهای سیاسی و فرهنگی انقلبی بسیار ارزشمند و چشمگیر است.

وی با اشاره به شرایط خفقان و وابستگی شدید سیاسی کشورمان به ابرقدرت ها در دوران رژیم شاهنشاهی گفت: برگزاری 30 انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی از برکات و توفیقات نظام است که انتظار می رود انتخابات پیش رو شاهد مشارکت حداکثری مردم در صحنه باشیم.

فرماندار شهرستان سنندج با اعلام اینکه تمامی مقدمات کار برای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه در شهرستان سنندج آماده شده است، گفت: حضور گسترده در انتخابات 12اسفند تداوم راه امام (ره) و شهدا و همچنین اعلام وفاداری به اسلام و انقلاب اسلامی است.

در پایان این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از سوی دانش آموزان و گروه های هنری و مولودی خوانی این بخش برگزار شد.