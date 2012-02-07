ساخت نیروگاه ها توسط بخش خصوصی نشان از دور زدن تحریمهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ رضا رحیمی دقایقی پیش در مراسم بهره‌برداری از نخستین نیروگاه 100درصد خصوصی سیکل ترکیبی کشور با اشاره به اینکه من به نیابت از رئیس جمهور به استان اصفهان سفر کرده‌ام، اظهار داشت: برای افتتاح پروژه‌های بزرگ نیروگاه سیکل ترکیبی با هزینه 500 میلیارد تومان، بهره‌‌‌‌برداری از 20 هزار و 500 واحد مسکن مهر کاشان و همچنین افتتاح پروژه‌های فولادی به استان اصفهان سفر کرده‌ام.

وی اظافه کرد: وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران یکی از نامدارترین وزارتخانه‌های کشور است و کشور ما رتبه پنجم ساخت سد و نیروگاه‌های جهان را دارد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه استان اصفهان به عنوان یکی از مطرح‌ترین استانهای کشور در توسعه صنعت محسوب می‌شود، ادامه داد: باید در نظر داشت که در دولت نهم و دهم امکانات و خدمات گسترده‌ای به این استان اختصاص یافته است.

وی گفت: ساخت نیروگاهی با این عظمت توسط بخش خصوصی نشان از دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است.

رحیمی با اشاره به اینکه تحریم‌ها را به عنوان نقطه قوت برای توسعه و آبادی ایران می‌دانیم، تصریح کرد: دشمنان بدانند که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سر تعظیم در برابر خواسته‌ها و دشمنی‌های آنها فرود نمی‌آورد.

