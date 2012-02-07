  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

عجم:

سوادآموزی و توسعه علمی ره آورد انقلاب اسلامی است

سوادآموزی و توسعه علمی ره آورد انقلاب اسلامی است

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: سوادآموزی و توسعه علم و دانش از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که مسیر کشور را تسریع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم استاندار قزوین روز سه شنبه در مراسم افتتاح آموزشگاه روستای وجیه آباد بوئین زهرا اظهارداشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای معنوی و عمرانی فراوانی برای مردم کشورمان داشته است اما استقلال و آزادی از وابستگی های سلطه بیگانگان مهمترین دستاورد آن است.
 
وی افزود: ارزش آزادی به عنوان یک عنصر نهادینه شده و در وجود انسان قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی به شمار می رود.
 
استاندار قزوین یادآور شد: استقلال و آزادی با رهبری امام راحل، ایثار شهدا و هدایت مدبرانه رهبر انقلاب تاکنون تداوم یافته و با حمایت و ایستادگی مردم و تبعیت از رهبری این روند همچنان ادامه خواهد یافت و اقتدار جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده می شود.
 
کد مطلب 1527983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها