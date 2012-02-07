سوادآموزی و توسعه علمی ره آورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم استاندار قزوین روز سه شنبه در مراسم افتتاح آموزشگاه روستای وجیه آباد بوئین زهرا اظهارداشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای معنوی و عمرانی فراوانی برای مردم کشورمان داشته است اما استقلال و آزادی از وابستگی های سلطه بیگانگان مهمترین دستاورد آن است.

وی افزود: ارزش آزادی به عنوان یک عنصر نهادینه شده و در وجود انسان قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی به شمار می رود.

استاندار قزوین یادآور شد: استقلال و آزادی با رهبری امام راحل، ایثار شهدا و هدایت مدبرانه رهبر انقلاب تاکنون تداوم یافته و با حمایت و ایستادگی مردم و تبعیت از رهبری این روند همچنان ادامه خواهد یافت و اقتدار جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده می شود.

