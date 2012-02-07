کودک هفت ساله گلستانی سه کتاب نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، این دختر خردسال که تحت حمایت کمیته امداد گلستان است، تاکنون سه کتاب قصه با عناوین دختر قهرمان، زیر ذره بین من، درخت کاج را نوشته که با کمک موسسه نخبگان راه آینده تهران به چاپ رسیده است.

رئیس اداره رابط عمومی کمیته امداد گلستان در این زمینه گفت: دختر خردسال تحت حمایت این نهاد کوچکترین قصه گو ، عکاس ، بازیگر و پیانیست ایران است.

پرویز خاکپور افزود: این خردسال در سن چهار سالگی شناسایی شده است واین هنرمندکه در حال حاضر 7 سال سن دارد و از همان چهار سالگی آغاز به قصه گویی کرده است.

وی با اشاره به افتخار آفرینی های این خردسال تحت حمایت اظهار داشت: آثار عکاسی این کودک خلاق به جشنواره های آلمان ، ژاپن و جابر بن حیان راه یافته و هم اکنون آثار آن در مدرسه ابتدائی ایثار پسرانه گرگان در معرض دید عموم است.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی این نهاد در استان افزود: این خردسال تحت حمایت به عنوان کوچکترین بازیگر منتخب جشنواره ، دومین اتودهای نمایشی گرگان انتخاب شده است.



وی بیان داشت: این کودک همچنین در ایام الله دهه فجر در نمایشگاه دستاوردهای مجریان طرح های خودکفایی کانونهای دائم پیرو ولایت حضور یافته وآثار خود را به نمایش گذاشته است.