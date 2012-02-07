  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

کودک هفت ساله گلستانی سه کتاب نوشت

کودک هفت ساله گلستانی سه کتاب نوشت

گرگان - خبرگزاری مهر: کودک خردسال هفت ساله گلستانی تاکنون سه کتاب قصه نوشته ست.

به گزارش خبرنگار مهر، این دختر خردسال که تحت حمایت کمیته امداد گلستان است، تاکنون سه کتاب قصه با عناوین دختر قهرمان، زیر ذره بین من، درخت کاج را نوشته که با کمک موسسه نخبگان راه آینده تهران به چاپ رسیده است.

رئیس اداره رابط عمومی کمیته امداد گلستان در این زمینه گفت: دختر خردسال تحت حمایت این نهاد کوچکترین قصه گو ، عکاس ، بازیگر و پیانیست ایران است.

پرویز خاکپور افزود: این خردسال در سن چهار سالگی شناسایی شده است واین هنرمندکه در حال حاضر 7 سال سن دارد  و از همان چهار سالگی آغاز به قصه گویی کرده است.

وی با اشاره به افتخار آفرینی های این خردسال تحت حمایت اظهار داشت: آثار عکاسی این کودک خلاق به جشنواره های آلمان ، ژاپن و جابر بن حیان راه یافته و هم اکنون آثار آن در مدرسه ابتدائی ایثار پسرانه گرگان در معرض دید عموم است.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی این نهاد در استان افزود: این خردسال تحت حمایت به عنوان کوچکترین بازیگر منتخب جشنواره ، دومین اتودهای نمایشی گرگان انتخاب شده است.

وی بیان داشت: این کودک همچنین در ایام الله دهه فجر در نمایشگاه دستاوردهای مجریان طرح های خودکفایی کانونهای دائم پیرو ولایت حضور یافته وآثار خود را به نمایش گذاشته است.
کد مطلب 1527984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها