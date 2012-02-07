به گزارش خبرنگار مهر، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در یادواره نخستین شهید دانش آموز این استان، گفت‌: قیام 22 بهمن انقلاب اسلامی ایران در سال 57، الهام گرفته از قیام عاشورایی سال 61 هجری بود‌.

حجت‌الاسلام احمد دبیری با بیان اینکه هر اقدامی نیاز به دو عامل دارد که در مرحله اول باید کاری ایجاد شده و برنامه‌ریزی صورت گیرد و در مرحله دوم به آن کار استمرار داد، گفت: عوامل متعددی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران نقش داشته است.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با اشاره به اینکه پیام و نامه‌های امام حسین(ع) در عاشورا به مردم بصره، کوفه و گروه‌های مختلف مردم در راستای احیا امر به معروف و نهی از منکر بود، افزود: حرکت امام خمینی(ره) نیز منطبق با این پیام قیام امام حسین(ع) بود‌.

وی عنوان کرد‌: در قیام عاشورای سال 61 هجری، امام حسین(ع) به شهادت رسید و با خونش اسلام را زنده کرد و در قیام 22 بهمن سال 57، حسین زمان با پیگیری اهداف اسلامی موجب پیروزی بر رژیم ظالم طاغوت شد‌.

شرکت 330 دانش آموز در مسابقات استانی قرآن و عترت

دهمین دوره جشنواره مسابقات استانی قرآن و عترت دانش‌آموزی در همدان با شرکت 330 دانش آموز آغاز شد‌.

مدیر فرهنگی سازمان بسیج دانش‌آموزی همدان در حاشیه برگزاری مسابقات استانی قرآن و عترت گفت‌: جشنواره مسابقات قرآن و عترت ویژه دانش آموزان هر سال برگزار می‌شود.

عفت شریفی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی 330 نفر از دانش‌آموزان علاقمند شرکت دارند، اظهار داشت‌: ‌در این دوره از مسابقات، دانش‌آموزان دختر و پسر دو مقطع راهنمایی و متوسطه در چهار رشته حفظ، قرائت، عترت و مفاهیم به رقابت می‌پردازند‌.

وی با اشاره به مراحل طی شده برای حضور در مسابقات استانی و کشوری عنوان کرد‌: دانش‌آموزانی که رتبه‌های اول و دوم را در مدارس کسب کردند به این مسابقه راه پیدا کرده‌اند و پس از برتری و کسب رتبه نخست در این مسابقه به مسابقات کشوری راه پیدا می‌کنند‌.

شریفی با اشاره به اینکه در بخش عترت و مفاهیم کتاب‌هایی به دانش آموزان معرفی شد، گفت: در بخش عترت کتاب "سراج منیر" و در بخش مفاهیم کتاب "پرسش‌های قرآنی و نور هدایت" به دانش‌آموزان معرفی شد‌.

وی گفت‌: 16 نفر از دانش‌آموزان که موفق به کسب رتبه نخست شوند به جشنواره کشوری که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود راه می‌یابند‌.

بسیج همگانی برای پیدا شدن مفقودین پیست تاریک دره

فرماندار همدان با تأکید بر همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها برای پیدا شدن افراد مفقود شده در منطقه تاریک‌دره همدان گفت: همه دستگاه‌های استانی باید ضمن همکاری در خصوص تامین نیروی انسانی، امکانات و وسایل مورد نیاز را در اختیار کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط حاضر در محل قرار دهند‌.

حسن قهرمانی‌مطلق در کمیته بررسی حادثه ریزش بهمن در منطقه تاریک‌دره همدان، با تقدیر از حضور همراه با مسئولیت همه دستگاه‌ها و نهادها برای پیدا کردن افراد حادثه دیده افزود: باید با توجه به حجم کار و برف ریزش کرده کار امداد و نجات را پیش برد‌.

وی با اشاره به مدیریت صورت گرفته در امداد و نجات و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به محل اظهار داشت: با استقرار اکیپ‌های ثابت از نیروی انتظامی و پلیس راهور باید از ورود افراد معمولی و غیر کارشناس به محل جلوگیری کرد تا کار امداد به خوبی صورت پذیرد‌.

قهرمانی‌مطلق با اشاره به وجود ماشین آلات راهداری در محل افزود: سوخت مورد نیاز این ماشین‌آلات در اسرع وقت تأمین خواهد شد‌.

فرماندار همدان با تأکید بر پرهیز از اطلاع‌رسانی‌های موردی توسط مسئولان گفت: هرگونه اخبار مرتبط با این حادثه و یا حوادث مختلف باید از کانال ستاد بحران اعلام شود‌.

400 واحد مسکونی به مددجویان همدان واگذار می شود

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 400 واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش این نهاد واگذار می شود.

علی نامدار افزود: علاوه بر این بیش از 250 برنامه متنوع فرهنگی، هنری، خدماتی و حمایتی توسط این کمیته برگزار می شود.

وی ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و هفته وحدت، انقلاب اسلامی را زمینه ساز و فراهم کننده بستر ساز در ظهور امام زمان(عج) عنوان کرد و افزود: مهمترین رویکرد کمیته همیاری و تشکلهای مردمی در دهه فجر تشریح و معرفی دستاوردهای نظام در خدمات رسانی به مردم است.

وی اظهار داشت: اهدا 500 مورد جهیزیه به مددجویان و نیازمندان، توزیع کالای اساسی و سبد غذایی در بین محرومان، برگزاری مراسم جشن انقلاب با حضور زنان سرپرست خانوار، تجلیل از کارآفرینان برتر، ارائه خدمات رایگان درمانی و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی از جمله مهمترین برنامه ها است.