اعتصاب عمومی سراسر یونان را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همزمان با آغاز مذاکرات فشرده مقامات یونانی درباره اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات و حفظ کمک های مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری)، رهبران اتحادیه های کارگری امروز سه شنبه خواستار برگزاری اعتصاب عمومی شدند.

همچنین عصر گذشته 5 هزار یونانی در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری و احزاب چپگرای این کشور با وجود سرمای شدید اروپا و وزش بادهای شدید در اعتراض به سیاست های نادرست اقتصادی رهبران خود دست به تظاهرات زدند.

این اعتصاب درحالیست که رهبران اتحادیه فشارهای زیادی را علیه دولت "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان برای تصویب دور جدیدی از سیاست های ریاضت طلبانه وارد می کنند زیرا دولت یونان باید تا بیستم مارس 14 میلیارد و 500 میلیون یورو را به منظور جلوگیری از ورشکستگی به عنوان هزینه اوراق قرضه پرداخت کند.

همزمان با بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.

نشست رهبران حزب سوسیالیست، محافظه کار و راستگرای دولت ائتلافی پاپادموس پس از آنکه نشست روز دوشنبه آنها بی نتیجه پایان یافت، امروز سه شنبه در یونان بار دیگر از سرگرفته می شود.