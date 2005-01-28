بشار اسد : پيوسته با ايران براي حفظ وحدت عراق رايزني مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، بشار اسد در پاسخ به سوال روزنامه الخليج گفت : كشورش درباره اوضاع عراق به طور مستمر مشورت و رايزني مي كند.



وي هشدارداد پيامدهاي بي ثباتي در عراق بر كشورهاي همسايه از جمله ايران و سوريه تاثير منفي خواهد گذاشت.



وي گفت مشورت هاي ما با ايران بر روي حفظ وحدت عراق و مد نظر قراردادن عدم دخالت در امور داخلي اين كشور است .



رئيس جمهور سوريه گفت : عقب نشيني نيروهاي ائتلاف از عراق به خود عراقي ها مربوط است .وي تمايل سوريه را به برقراري صلح كامل وعادلانه و امكان از سرگيري مذاكرات صلح بدون هرگونه پيش شرط را مورد تاكيد قرار داد.



اسد با اشاره به تماس هاي مستمر سوريه و ايران درباره اوضاع عراق گفت ما با ايراني ها درباره تلاش هاي برادران عراقي خود براي توقف پيامدهاي اوضاع نابسامان عراق مشورت مي كنيم زيرا اگر وضعيت عراق بحراني شود اثرات منفي آن گريبانگير كشورهاي همسايه از جمله ايران و سوريه خواهد شد .



رئيس جمهور سوريه از نبود يك ديدگاه روشن براي آينده عراق ابراز تاسف كرد ما نمي توانيم بدون يك ديدگاه مشخص درباره حوادث عراق پس از انتخابات چيزي را پيش بيني كنيم .



وي درعين حال تاكيد كرد : مشورت ها و رايزني ها با ايراني ها بر روي نحوه مشاركت در حفظ وحدت عراق و رعايت اصل عدم مداخله در امور داخلي آن متمركز است.



وي گفت ما وقتي هيچ ديدگاه روشني درباره آينده عراق نمي شنويم نگران مي شويم زيرا نبود دولت و هرج و مرج موجود ما را وادارمي كند كه با عراقي ها درباره آنچه براي عراق مهم است تلاش كنيم.



بشار اسد درباره شايعه سازي ر‍ژيم صهيونيستي درباره سفر وي به روسيه كه آن را با هدف خريد موشك از مسكو ادعا كرده بود گفت: اسرائيل اين شايعه را به راه انداخت كه هدفش هم مشخص است اما نتايج مثبتي كه اين سفر داشت بهترين پاسخ به اين شايعه بود.