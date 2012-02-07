لاله اسکندری، بازیگر و هنرمند فعال در عرصه نقاشی دیواری درباره حذف نام خود در نقاشی‌هایش به خبرنگار مهر گفت: خرداد ماه سال 89 بود که نام من روی اثری که در بزرگراه همت کار کرده بودم، رنگ شد و کسی در این زمینه پاسخی نداد. دی ماه سال 89 نیز اتفاق مشابهی برای اثرم در بزرگراه مدرس افتاد. آخرین حذف نام من از آثارم نیز به دیواره دوم بزرگراه مدرس مربوط می‌شود که یک هفته پس از نصب رنگ شد.

وی افزود: در ابتدا مدیران مناطق کاملاً اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و از دادن پاسخ طفره می‌رفتند، ولی بعد از مدتی گفتند که این جریان به سازمان زیباسازی شهرداری تهران مربوط می‌شود.

اسکندری با اشاره به بی‌نتیجه بودن پیگیری‌هایش تاکنون تصریح کرد: پیش از این برای عدم ایجاد حساسیت این موضوع را رسانه‌ای نکردم، اما تعجب آور است که آثار دوستان دیگری در سطح شهر موجود است که نه تنها نامشان بزرگ درج شده‌، بلکه شماره تلفن خود را هم درج کرده‌اند. نمی‌دانم شاید این تهاجم‌ دلیل دیگری دارد.

این هنرمند تصریح کرد: متاسفانه هیچ کسی نیز در این زمینه پاسخگو نیست و کسی این اتفاق را گردن نمی‌گیرد. تا جایی که من از خیر درج نام‌ام در آخرین اثرم در خروجی بزرگراه صدر دست نگه داشتم و فعلاً ستون 40 سانتی کوچکی را خالی گذاشته‌ام، اما با این شرایط به نظر می‌رسد اگر باز هم نامم را درج کنم حذف خواهد شد!

وی بیان کرد: در این مدت که پیگیر جریان حذف نام‌امم از روی اثر دیواری که خلق کردم بودم، چیزهای زیادی شنیدم. یک بار گفتند اراذل و اوباش این کار را کردند، بار دیگر گفتند نمی دانیم کار کیست و در پیگیری آخرم هم گفتند خودمان روی نام شما را رنگ کردیم و می خواهیم پلاکی تعبیه کنیم و اسم شما را روی آن پلاک حک کنیم.

اسکندری گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری مجدد از سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مدیران این سازمان که هیچ نگفتند، ولی کسانی که به اصطلاح پاسخگو هستند به من گفتند که هنوز به دنبال تعبیه پلاک هستیم.