به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کوثری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: اختلاف افکنی و پرداختن برخی به فروع و جزییات، یادآور برخی اختلاف افکنی هاست که برخی در سال 67 بین جامعه روحانیت و روحانیون بوجود آوردند که به دعوای "یت" و "یون" معروف شد و متاسفانه این دعوا تا پایگاههای بسیج و بین نیروهای انقلاب و حتی جبهه های جنگ نیز کشیده شد.

وی با مروری بر تحولات سال 1367 اظهار داشت: در اوایل سال 67 مجمع روحانیون در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی از انشعاب جامعه روحانیت مبارز تهران شکل گرفت و متاسفانه به جای ارایه بحثهای ایجابی به تهمت و دروغ روی آوردند به طوریکه آیت الله مهدوی کنی را اسلام آمریکایی معرفی کردند و امروز می بینیم مجمع روحانیون دست در دست نوکران اسلام آمریکایی دارد.



فرمانده سابق لشگر پرافتخار محمد رسول الله(ص) افزود: در عین حال 6-7 ماه پیش از انتخابات مجلس سوم، فضایی فراهم شد که اکثر بچه های بسیجی به مرخصی رفتند زمانی که مرخصی ها به پایان رسید افرادی که به جبهه عازم شدند خیلی کمتر از میزانی بود که انتظار می رفت. بررسی نشان می داد دعواهای ساختگی که از سوی نزدیکان مجمع روحانیون القا می شد نیروهای انقلاب را روبروی هم قرار داد و لذا به بسیاری از نیروهای انقلاب القا شد که انتخابات مجلس مهمتر از حضور در جبهه هاست.



وی افزود: متاسفانه این دعواهای "یت" و "یون" سال 67 به داخل جبهه ها نیز کشیده شد و تاثیر منفی نیز داشت به طوری که آن اختلافها، کمبود اعزام نیرو و بحثهای درون جبهه، موجب شد بعثی ها بتوانند در برخی عملیاتهای آن مقطع از جمله فاو و... پیروزی هایی به دست بیاورند.



کوثری اضافه کرد: بنابراین از تجربه های گذشته از جمله از تجربه سال 67 بیاموزیم و تا آنجا که می توانیم این وحدت بین اصولگرایان و نیروهای حزب الله را گسترش دهیم.



وی ادامه داد: اگر ما به تفکر اصیل انقلاب و اصولگرایی توجه نکنیم و خود را مشغول جزییات، فروع و اختلاف سلیقه ها کنیم، حتما تفکر اصولگرایی آسیب جدی خواهد دید.



مسوول کمیته اقشار جبهه متحد اصولگرایان گفت: بنده از باب تجربه می گویم که اگر بخواهیم به جزییات و اختلاف سلیقه ها بپردازیم حتما دودش به چشم همه اصولگرایان می رود و لذا تا آنجایی که می توانیم باید مسئله وحدت و یکپارچکی را حفظ کنیم و بسط دهیم، حسن ظن بین اصولگرایان را تقویت کنیم و در جهت ارایه یک لیست واحد از اصولگرایان تلاش کنیم که در آن ثورت نهضت خدمت رسانی به مردم تداوم می یابد.