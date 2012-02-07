جشنواره فیلم فجر مشهد با استقبال هنردوستان مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آرمان مهر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر، مهم ترین رویداد سینمایی کشور است گفت: با توجه به جایگاه سینما، این بزرگ‌ ترین و مهم‌ترین رویداد سینمایی کشور با ابتکار مسئولان در چندین استان به صورت همزمان با تهران برگزار می شود.

وی استقبال مطلوب مردم از جشنواره فیلم فجر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از مردم در طول سال فرصت استفاده از سینما را ندارند که این جشنواره ظرفیتی برای جذب آنان به این محیط فرهنگی است.

عضو شورای برنامه ریزی جشنواره فیلم فجر مشهد تصریح کرد: تمایل شدید مردم برای حضور و بازدید از فیلم های جشنواره مسوولان استان را بر آن می داشت تا از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.

وی یادآورشد: برگزاری جشنواره های استانی فرصت مغتنمی برای تولید کنندگان و دست اندرکاران حوزه فیلمسازی است تا با مخاطبان جدید غیر از حوزه پایتخت آشنا شده و نسبت به ساخت فیلم متناسب با ذائقه آنان اقدام کنند که این امر به تولید آثار فاخر و جدیدی منجر خواهد شد.

آرمان مهر گفت: ایجاد یک چنین فضایی در استان ها خود به خود باعث طراوت و شادابی فرهنگی می‌شود.