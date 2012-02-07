روند برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدسی مستند ساز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران واگذاری بخشی از داوری فیلم فجر به مشهد را راهکاری مناسب برای ارتقاء سطح کیفی جشنواره فیلم فجر دانست و افزود: حس رقابت در جشنواره و جوش و خروش آن و نیز جلسات برگزاری نقد و بررسی با دیدگاه آموزشی که زنده بودن جشنواره را می رساند می تواند در ارتقاء سطح کیفی جشنواره مناسب باشد.

وی افزود: نباید تمام برنامه های سینمای کشور متمرکز در تهران باشد، تمام مردم ایران دوستدار سینما هستند و این شور وشعف جشنواره فیلم فجر باید در تمام استان های کشور نمایان باشد که خوشبختانه در راستای این هدف خراسان رضوی و مشهد سهم بسزا و قابلیت عظیمی در برگزاری این جشنواره دارد و تعداد آثار بیشتری به این جشنواره ارسال می کند.

وی با ارزیابی جشنواره فیلم فجر مشهد در این 9 سال، تصریح کرد: مشهد به کمک مسئولان و اطلاع رسانی دقیق در این 9سال بسیار عالی کار کرده و نیز این جشنواره روبه رشد بوده است

این فیلمساز و مستند ساز در ادامه، اطلاع رسانی دقیق، سالن های مناسب برای پخش فیلم و کیفیت نمایش فیلم را از عوامل جذب مخاطبان و علاقه مندان دانست.

وی در خصوص ارزیابی جایگاه سینمای ایران اذعان داشت: سینمای ایران نجیب، دوست داشتنی و منحصر به فرد است و با توجه به فرهنگ غنی کشور، ما در منطقه از کشورهای صاحب سینما هستیم.

مقدسی با بیان اینکه سینمای ایران آئینه فرهنگ کشور ما در جهان است یادآورشد: خوشبختانه سینمای ایران از لحاظ محتوا روند روبه رشدی را در پیش گرفته است.