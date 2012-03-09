رشد 3 درصدی ترک تحصیل در پایه اول راهنمایی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش در راهنمای عمل مجموعه مستندات تحول بنیادین در آموزش و پرورش و در بخش فرآیند ساختار نظام آموزشی جدید3-3-6 یکی از دلایل استقرار این نظام را ترک تحصیل دانش آموزان در پایان مقطع ابتدایی عنوان کرده است.

این اولین باری است که وزارت آموزش و پرورش به شکل رسمی آمار افرادی که ترک تحصیل می کنند، را ارائه کرده و با جزئیات به آن اشاره داشته است.

در بند پنجم صفحه 24 چگونگی استقرار ساختار جدید آموزشی که شامل 6 سال دوره ابتدایی، سه سال راهنمایی و سه سال متوسطه می شود، آمده است: " به رغم هزینه سنگین دولت، همه ساله درصدی از دانش آموزان دوره ابتدایی به دلیل مشکلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی در پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل کرده و عملا از چرخه آموزش های رسمی خارج می شوند.

این گروه از دانش آموزان از حداقل مهارت های مورد نیاز یک شهروند در جامعه برخوردار نبوده و محدودیت های بیشتری برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی خواهند داشت.

آمارهای موجود بیانگر این است که نرخ ثبت نام ناخالص در پایه اول ابتدایی 108درصد و نرخ خالص آن 5/97 درصد است؛ این در حالی است که نرخ ترک تحصیل در پایه پنجم دوره ابتدایی به 9/0 درصد می رسد و در پایه اول راهنمایی به یک باره به چهار درصد افزایش می یابد.

براساس این گزارش نرخ ترک تحصیل در پایان پایه سوم راهنمایی به 5/2 درصد کاهش می یابد.

در این گزارش آمده است: با توجه به نرخ بالای پوشش تحصیلی و پایین بودن میزان ترک تحصیل دانش آموزان در پایه پنجم ابتدایی و مقایسه آن با دوره راهنمایی ماندگاری تعداد بیشتر دانش آموزان در نظام آموزشی و افزایش طول دوره ابتدایی امکان بهره برداری بهینه از منابع را فراهم می کند و با کم شدن فاصله آموزشی بین دوره ابتدایی و راهنمایی پیش بینی می شود که میزان مردودی پایه اول راهنمایی به 28/3 دهم درصد کاهش یابد.

در اسفند سال 1387 مدیرکل آموزش و پرورش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل 30 هزار دانش آموز در پایه اول راهنمایی خبر داده بود و پس از آن هیچ گاه آمار دقیقی در این باره از سوی منابع رسمی این وزارتخانه عنوان نمی شد.