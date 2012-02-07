آبیاری قطره ای در 20 درصد باغات قائم شهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف علی یوسفی روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار قطره ای شهرستان افزود: از مجموع 18 هزار هکتار باغ مرکبات بالغ بر 20 درصد به آبیاری تحت فشار قطره ای مجهز شد.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم امسال برای 750 هکتار از باغات شهرستان، بالغ بر 26 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبارات بلا عوض جهت اجرای آبیاری تحت فشار اختصاص یافت که تاکنون پرونده سازی اولیه 507 هکتار از باغات به پایان رسید.

یوسفی تصریح کرد: 85 درصد هزینه اجرای آبیاری تحت فشار به صورت بلا عوض به مجریان این طرح پرداخت می شود.

به گزارش مهر، در این مراسم لاینینگ کانال انتقال آب اراضی شالیزاری زیارکلای قائم شهر، با اعتبار 250 میلیون ریال از محل اعتبار خشکسالی به طول 938 متر با سطح زیر پوشش 50 هکتار برای 88 بهره بردار افتتاح شد.

