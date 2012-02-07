پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قروه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه مبارک فجر و در ادامه افتتاح و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمرانی در استان کردستان پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قروه در حوزه های کشاورزی، برق و عمرانی به بهره برداری رسید.

طرح ها افتتاح شده در شهرستان قروه شامل سردخانه فنی بالای صفر درجه برای نگهداری سیب زمینی در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و ظرفیت دو هزار تن و همچنین واحد پرورش 20 هزار قطعه ای مرغ در سریش آباد با ظرفیت تولید 160 تن گوشت مرغ در سال بود که با حضور فرماندار و مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها در مجموع 10 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار هزینه و برای 9 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده بود و تثبیت شغل 30 نفر نیز با افتتاح این دو طرح عملی شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان در مراسم بهره برداری از این دو طرح گفت: در دهه مبارک فجر امسال 373 طرح در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری در استان به بهره برداری می رسد که برای اجرای آنها 160 میلیارد ریال اعتبار صرف و برای 280 نفر اشتغالزایی مستقیم و برای 380 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم تامین می شود.

همچنین طی مراسم های جداگانه و با حضور فرماندار و سایر مسئولان شهرستان قروه سه طرح عمرانی و خدماتی دیگر نیز افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل اجرای طرح روشنایی شهرک مسکونی بعثت با 120 متر خط فشار متوسط هوایی و فیدر دو مداره، شهرک سنگ به طول هشت هزار و 500 متر، طرح اصلاح بلوار امام خمینی (ره) و آسفالت معابر شهر دزج بود که برای اجرای این طرح ها در مجموع پنج میلیارد و 790میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.