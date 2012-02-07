ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد کلاس در قالب 34 پروژه و با اعتباری افزون بر 171 میلیارد و 85 میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد 9 پروژه از محل اعتبارات استانی، 24 پروژه از محل اعتبارات ملی و یک پروژه از محل اعتبارات خیری تأمین شده است.
امینی فرد با اشاره به اینکه پروژههای استانی شامل 25 کلاس و 66 اتاق کلاس در زیربنای 11 هزار و 358 مترمربع بوده است، افزود: برای انجام این پروژهها 39 میلیارد و 826 میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان اضافه کرد: پروژههای ملی شامل 214 کلاس و 131 اتاق کلاس در زیربنای 27 هزار و 555 مترمربع بوده که برای انجام آن 128 میلیارد و 949 میلیون ریال هزینه شده است.
شش کلاس و هفت اتاق کلاس از پروژه های خیری بوده است
وی پروژههای خیری را نیز شامل شش کلاس و هفت اتاق کلاس در زیربنای 660 مترمربع برشمرد و گفت: برای انجام این پروژه خیرساز نیز دو میلیارد و 310 میلیون ریال هزینه شده است.
امینی فرد در خصوص پروژه مدرسه شهید بهشتی مریانج نیز گفت: این مدرسه با یک هزار و 601 مترمربع زیربنا و 12 کلاس به بهره برداری رسیده است.
وی مساحت محوطه مدرسه شهید بهشتی مریانج را دو هزار و 500 مترمربع عنوان کرد و افزود: 420 متر نیز دیوارکشی انجام شده است.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از سال 86 آغاز شده و در سال 90 با هزینه 10 میلیارد و 370 میلیون ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان در خصوص پروژه دبیرستان نیک سیرت الزهرا(س) همدان نیز گفت: این دبیرستان با دو هزار و 437 مترمربع زیربنا و 24 کلاس درس احداث شده است.
ابراهیم امینی فرد، مساحت محوطه این مدرسه را دو هزار و یکصد مترمربع عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی این طرح از سال 86 شروع شده و در سال 90 به بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت: برای احداث این دبیرستان 14 میلیارد و 444 میلیون ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی هزینه شده است.
دبیرستان اوحدی همدان 23 کلاس درس دارد
امینی فرد در خصوص پروژه دبیرستان اوحدی همدان نیز گفت: این دبیرستان با دو هزار و 477 مترمربع زیربنا و 23 کلاس درس احداث شده است.
وی مساحت محوطه دبیرستان اوحدی را دو هزار و 500 مترمربع اعلام کرد و یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 آغاز شده و در سال 90 به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: برای احداث این دبیرستان 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی هزینه شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در خصوص دبیرستان هاتف همدان نیز گفت: این طرح با دو هزار و 437 مترمربع زیربنا و 24 کلاس درس ساخته شده است.
ابراهیم امینی فرد اظهار داشت: مساحت محوطه دبیرستان هاتف یک هزار مترمربع است.
امینی فرد با بیان اینکه عملیات اجرایی دبیرستان هاتف سال 86 و زمان بهرهبرداری آن سال 90 بوده است، گفت: 15 میلیارد ریال برای اجرای این طرح از محل اعتبارات تخریب و بازسازی هزینه شده است.
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