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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مادران بیمارستان شریعتی بندرعباس افتتاح شد

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مادران بیمارستان شریعتی بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مادران بیمارستان شریعتی بندرعباس همزمان با هفتمین روز از دهه فجر با حضور استاندار هرمزگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مادران بیمارستان شریعتی بندرعباس صبح سه شنبه با حضور ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان، عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس و محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به بهره برداری رسید.

احداث این بخش از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان هرمزگان بود که با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال برای بهبود شاخصهای بهداشتی استان هرمزگان ساخته شد.

این بخش شامل هشت تخت مراقبتهای ویژه نوزادان، هشت تخت مراقبتهای ویژه مادران و 22 تخت مراقبت عادی است.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح این بخش بیمارستانی با اشاره به ضرورت ارتقا شاخصهای بهداشتی و درمانی استان هرمزگان، اظهار داشت: در آینده نه چندان دور با افتتاح بیمارستانهای جدید در شرق و غرب استان هرمزگان از جمله در شهرستانهای سیریک، رودان و بستک شاهد بهبود شاخصهای بهداشت و درمان در استان هرمزگان خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری از بیمارستان 220 تخت خوابی بندرعباس شاخصهای سلامت استان هرمزگان توسعه مطلوبی پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1528018

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