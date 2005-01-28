مديران نبايد از لحظه لحظه مديريت جز در راه خدمتگزاري به مردم بهره بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران، دكتر محمود احمدي نژاد كه روز جمعه به اتفاق بيادي نايب رييس وكاشاني عضو شوراي شهرتهران درنشست مشترك با اعضاي شوراي شهر كرمان حضوريافته بودند، تاكيد كرد: مردم از نيروهاي اصولگرا و ارزش انتظار دارند منشا تحولات عمده در مديريت كشور باشندو مديران اصولگرا نيز بايد در طول مديريت خود براي اصلاح امور و نشان دادن كارآمدي مديريت اسلامي گام بردارند.

دكتر احمدي نژاد با توصيف نگاه به مديريت از منظر اسلام و انقلاب با توكل برخدا و كار براي رضاي خدا و خدمت به مردم به عنوان يك تكليف را از مهمترين ويژگي هاي مديريت اسلامي برشمرد و گفت: گره گشايي از مشكلات مردم، انتصاب مديران كارآمد و فراهم كردن زمينه مشاركت و دخالت مردم در تصميم گيريها مهمترين عامل در موفقيت مديريت اسلامي است.

شهردار تهران با اشاره به شرايط آغازين فعاليت شوراي شهر تهران، برخي موانع و مشكلات فراروي اين شورا را يادآور شد و تصريح نمود : با افتخار اعلام مي كنيم هيچ يك از اين موانع و فشارها مانع از آن نشد كه شوراي شهر و شهرداري تهران فرصت خدمت به مردم را دردوسال گذشته از دست بدهد.

دكتراحمدي نژاد، دلسوزي مديران و اصلاح ذهنيت مردم به شوراي شهر و مديريت شهري را از مهمترين دستاوردهاي دوره دوم شوراي شهر تهران برشمرد و گفت: اين نحوه عملكرد شوراي شهروشهرداري تهران مي تواند الگوي مناسب مديريتي براي ساير بخشها در كشور باشد.

احمدي نژاد حذف جريمه دير كرد وعدم افزايش عوارض شهري به عنوان اولين اقدامات شوراي شهر تهران را آغازي بر يك تحول جديد در نظام اقتصادي و مديريت كشور توصيف كرد و گفت : تصويب طرح تثبت قيمت ها وبررسي طرح كاهش سود تسهيلات بانكي در مجلس ، از آثار معنوي مصوبات شوراي شهر تهران است.

شهردار تهران با رد انتقادات و موضع گيريهايي كه عليه اين مصوبه مجلس صورت مي گيرد يادآور شد: مي توان با كاهش هزينه ها ، انضباط مالي و جلوگيري از ريخت و پاش و مديريتي كارآمد، بدون افزايش عوارض و دريافت جريمه ديركرد امور شهري را مديريت كرد.

احمدي نژاد تاكيد كرد: كشور بايد با يك نگاه و رويكرد اداره شود زيرا اجزا و اركان كشورمكمل يكديگرند.

احمدي نژاد در پايان سخنان خود آمادگي شوراي شهر و شهرداري تهران را براي انتقال تجارب مديريتي به شوراي شهر و شهرداري كرمان اعلام كرد وگفت : آماده ايم در يك تعامل خوب و سازنده براي عرضه محصولات كشاورزي و مركبات اين استان درشهر تهران همكاري كنيم.

حسن بيادي نايب رييس شوراي شهرتهران نيز در اين نشست ضرورت توجه و مشاركت مردم در مديريت شهري را يادآور شد و گفت: تعامل با مردم بايد به گونه اي تنظيم شود كه آنان شوراي شهر و شهرداري را از خود بدانند و آنان را در مديريت شهري ياري دهند.

بيادي گفت: رسيدن به چشم انداز بيست ساله جزباهمسو شدن اجزا و اركان مديريت كشوراتفاق نمي افتد زيرا قواي حاكم بر كشور بايد مانند حلقه هاي يك زنجير به هم پيوسته باشند.

كاشاني عضو شوراي شهر تهران نيز در اين نشست به طرحها و موفقيت هاي شوراي شهر و شهرداري تهران در دو سال گذشته اشاره كرد و گفت : البته موانعي نيز بر سر راه اين فعاليت وجود داشته كه سيستم بانكي و امور اداري دست و پاگير از جمله آنهاست كه باعث شده حركت رو به پيشرفت مديريت شهري پايتخت راكند و ضعيف نمايد.

بنابر اين گزارش، پيش از سخنان شهردار تهران، زاهدي رييس شوراي شهركرمان درسخنان كوتاهي هدف از برگزاري اين نشست مشترك را تبادل نظريات و تجارب مديريتي پايتخت به اعضاي شوراي شهر كرمان برشمرد.

تني چند از اعضاي شوراي شهر و مسوولان شهرداري كرمان نيزدراين ديدارديدگاههاي خود را در خصوص مديريت شهري ارايه كردند.