بازسازی و باز پیرایی نمازخانه های بوستانهای شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز، نمازخانه های بوستانهای منطقه تجهیز شدند.

وی تصریح کرد: نماز به عنوان ستون دین و رکن اساسی زندگی و شیوه هر مسلمان است و لزوم بجا آوردن آن به ویژه در اول وقت همواره مورد نظر مسلمانان بوده است.

شادالوئی با اشاره به اجرای طرح پخش اذان در بوستانهای شرق تهران افزود: هم اکنون بیشتر بوستانهای سطح منطقه، مجهز به سیستم صوتی شده اند و در ساعت مربوطه اذان ظهر در بوستانها طنین انداز می شود.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر تاثیر معنوی پخش اذان از بوستانها اظهار داشت: بدون شک پخش روح نواز اذان از اماکن عمومی تاثیر به سزایی بر شهروندان خواهد گذاشت.

وی افزود: یادآورانجام این فرضیه در ابتدای وقت آوای ملکوتی اذان است و در این راستا یکی از برنامه های مدیریت شهری پخش اذان ظهر و مغرب در بوستانها است که بمنظور ترویج فرهنگ اقامه نماز اول وقت انجام می شود.

شادالوئی در ادامه از ترمیم و مرمت سرویسهای بهداشتی در بوستانهای سطح منطقه خبر دادو گفت: در جهت رفاه حال شهروندان، مرمت و بازسازی 26 سرویس بهداشتی در بوستانهای سطح منطقه انجام شد.