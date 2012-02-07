مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستانهای استان تهران

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر راهپیمایی ورامین از مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در میدان امام خمینی(ره) به سوی زمین چمن کارخانه قند خواهد بود.

وی افزود: مسیر راهپیمایی رباط کریم از مقابل شهرداری تا گلزار شهدای امامزاده عمادالدین(ع) و در شهر اسلامشهر نیز مسیر شماره یک از از مقابل ناحیه مقاومت سیدالشهدا(ع)، جاده ساوه، خیابان تختی، مصلای بزرگ نماز جمعه و مسیر شماره دو از مقابل مسجد حضرت ولیعصر(عج)، جاده ساوه، خیابان تختی و مصلای بزرگ نماز جمعه است.

این مسئول در تشریح مسیر راهپیمایی شهر دماوند بیان داشت: مسیر راهپیمایی از میدان امام خمینی(ره) به سوی میدان 17 شهریور و در شهریار از مقابل مصلای نماز جمعه خیابان انقلاب، میدان امام خمینی(ره)، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان طالقانی، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان شهید بهشتی، میدان معلم، چهارراه مخابرات، خیابان ولیعصر(عج)، میدان امام خمینی(ره)، خیابان انقلاب و مصلای نماز جمعه خواهد بود.

وی افزود: راهپیمایی در پاکدشت نیز از میدان آزادگان، خیابان شهید مطهری، بلوار جنوبی شهدای قمی، بلوار شهدای رحیمی، میدان معلم و مصلی به سوی مصلای نماز جمعه برگزار می شود.