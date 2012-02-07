شنای ایران در رده بندی تیمی دوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دومین دوره مسابقات شنای رده های سنی و جایزه بزرگ دبی که در ورزشگاه حمدان بن محمد بن راشد این شهر به اتمام رسید ملی پوشان شنای ایران در رده بندی تیمی به عنوان دومی دست یافتند وهمچنین بیداریان وعلیایی به عنوان بهترین رکوردزنان این مسابقات انتخاب شدند.



در رده بندی تیمی این مسابقات که به لحاظ امتیازی احتساب شد تیم کشورمان پس از باشگاه همیلتون به مقام دوم دست پیدا کرد و باشگاه العین نیز در مکان سوم جدول رده بندی قرار گرفت.



همچنین از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات محمد بیداریان در ماده 100متر آزاد رده سنی 18 سال و به بالا(عموم) با زمان51 ثانیه و47 صدم ثانیه و آرین علیایی در ماده1500متر آزاد رده سنی 16-17 سال با زمان 16 دقیقه و 43 ثانیه و 17صدم ثانیه به عنوان بهترین رکورد زنان این مسابقات که بیشترین امتیاز را در یک ماده کسب کرده اند، انتخاب شدند.



در این مسابقات 22 کشور و تیم باشگاهی عمدتا از منطقه غرب آسیا زیر نظر مسئولان و ناظران فدراسیون بین المللی شنا (فینا) به رقابت با یکدیگر پرداختند.