پایبند صلح با اسرائیل خواهم بود/ زمینه همکاری با اخوانی ها وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عمرو موسی در یک گفتگوی خبری در الجیزه اعلام کرد در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شود در راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور تلاش خواهد کرد.

وی در رابطه با دیگر برنامه های خود اظهار داشت که به توافقنامه صلح 1979 با رژیم صهیونیستی پایبند خواهد بود و با اسلامگرایانی که پارلمان را در اختیار دارند همکاری خواهد کرد.

موسی خاطرنشان کرد: من معتقدم شورای نظامی قدرت را به نهادهای غیر نظامی واگذار خواهد کرد چرا که اگر خلاف این امر صورت گیرد برای همه فاجعه بار خواهد بود.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر با بیان اینکه روابط حسنی مبارک با واشنگتن در راستای منافع ملی مصر نبود گفت: من گفتگوهای استراتژیک با آمریکا را آغاز خواهم کرد و به عقیده من به نفع هیچ کشوری نیست که با آمریکا رابطه بدی داشته باشد.

وی در رابطه با اوضاع داخلی مصر نیز تصریح کرد: من خواهان برقراری دمکراسی کامل و اصلاحات گسترده در مصر و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هستم و این دمکراسی باید مسائلی همچون حقوق بشر، آزادی های عمومی و استقلال دستگاه قضایی را در بر داشته باشد.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در ادامه گفت: من نمی توانم این حقیقت تلخ که 50 درصد شهروندان مصر زیر خط فقر قرار دارند را نادیده بگیرم و معتقدم تمامی سیاست خارجی، منطقه ای و داخلی مان باید تعیین شود.

عمرو موسی اظهار داشت که تاکنون نامزدی خود برای ریاست جمهوری را با گروه اخوان المسلمین مورد بررسی قرار نداده اما وی معتقد است زمینه همکاری وجود دارد.