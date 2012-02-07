بهره برداری از 3200 کیلومتر راه روستایی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرشفیع در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه قبل از انقلاب 8 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث شده بود، گفت: پس از انقلاب بالغ بر 150 هزار کیلومتر راه روستایی احداث شده است که براساس برنامه پنجم، باید شبکه راه‌های بالای 50 خانوار به طول 30 هزار تامین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 95 هزار کیلومتر راه‌های روستایی آسفالت شده‌اند و 30 هزار کیلومتر راه شوسه هم داریم که آماده آسفالت است.

وی با بیان اینکه آسفالت 25 هزار کیلومتر در سه سال اخیر رکورد خوبی به شمار می‌رود، گفت: عملکرد ما متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش داشته است. به خصوص امسال که 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش عملکرد داشتیم. این در حالی است که حجم کمتری از اعتبارات به ما تخصیص داده شد.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی با بیان اینکه طول راه‌های روستایی امسال 8 هزار و 600 کیلومتر اضافه شده است، بیان کرد: پس از سرپرستی علی نیکزاد وزارت راه و شهرسازی ساخت 14 هزار کیلومتر راه آسفالته هدف گذاری شد که از این مقدار حدود سه هزار کیلومتر انجام گرفته و حدود 5 هزار کیلومتر هم آماده آسفالت است.

میرشفیع افزود: راه‌های روستایی بالای 50 خانوار در استان تهران، اصفهان، قم و سمنان تامین شده است و استان‌های ایران و بوشهر دارای اولویت برای ساخت راه‌های روستایی هستند.

وی با اشاره به اینکه راه‌های روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان تا هفته دولت سال آینده ساخته می‌شوند، گفت: در دهه فجر سه هزار و 200 کیلومتر راه روستایی به بهره برداری می‌رسد و برای سال آینده هم برنامه داریم تا توسعه شبکه آسفالت روستایی را تا 24 هزار کیلومتر ادامه دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نگهداری و ایمنی راه‌های روستایی اظهار داشت: هماهنگی میان سازمان دهیاری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع و این معاونت انجام شده تا در حاشیه راه‌های روستایی درختکاری انجام شود که بر این اساس امسال حدود 5 هزار کیلومتر در حاشیه راه‌های روستایی درختکاری می‌شود.

وی به اجرای هزار و 200 کیلومتر راه روستایی در محدوده استان های سیستان و بلوچستان و کرمان اشاره کرد و گفت: قرارداد این پروژه به صورت قیمت مقطوع و به مبلغ 189 میلیارد تومان تعیین شده که تغییرات قیمتی و حجم عملیات در آن در نظر گرفته شده است.

میرشفیع به تهیه شاخص ایمنی راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: آمار 9 ماه امسال نشان می دهد که میزان تلفات نسبت به سال گذشته 19.6 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سال گذشته نسبت به سال 88 با 10 درصد رشد تلفات مواجه بودیم.

وی شاخص ایمنی راه روستایی را در 21 هزار کیلومتر راه 56 درصد عنوان کرد و گفت: برای 40 هزار کیلومتر راه روستایی جمع‌آوری اطلاعات انجام شده است که با تنظیم کلیه اطلاعات این راه ها شاخص ایمنی راه روستایی را تعریف خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره کیفیت نگهداری راه‌های روستایی اظهار داشت: دوره تضمینی پروژه‌‌ها را از دو سال به 5 سال افزایش دادیم که بر این اساس پیمانکاران تعهد بیشتری را نسبت به نوع زیرساخت‌ها و آسفالت دارند.

وی افزود: متاسفانه در نگهداری راه روستایی هنوز امکانات و تجهیزات مناسبی در اختیار نداریم و مسئولان ادارات کل به همراه راهداران مشکلات زیادی را برای نگهداری از راه‌های روستایی دارند.

میرشفیع تصریح کرد: روش نگهداری راه‌های روستایی را با روش‌های جدید تغییر می‌دهیم تا در طی قرارداد همراه با ساخت پروژه برای 10 سال از سوی پیمانکار دیده شود.