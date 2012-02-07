23 کارآموز یزدی در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت شرکت می کنند

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از 29 بهمن ماه تا دوم اسفند ماه سال جاری با شرکت 23 کارآموز از استان یزد در تهران و کرج برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه از یزد نیز 23 کارآموز در 17 رشته آموزشی شرکت کرده اند‌، افزود: علی سلطانی گرد فرامرز در رشته لوله کشی، احسان دهقانی در زمینه طراحی مهندسی CADD، سید داود حسینی در رشته آجر چینی، محمد ابویی مهریزی در رشته کاشی کاری و محمدعلی دلجور در حوزه کنترل صنعتی از شرکت کنندگان این دوره هستند.

کارگر ادامه داد: محسن باغستانی، سید امیر میر بلوکی و حمید انتظاری در تیم سه نفره در رشته ساخت و تولید تیمی، سعید دستوار در رشته تراش CNC، امید پیله ور در زمینه طراحی وب، عباس جعفری در رشته نجاری و مهدی دهقانپور در رشته کابینت ساز چوبی نیز در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

وی، مهدی صالح زاده در رشته فناوری گرافیک، امید آخوند زاده در زمینه فناوری خودرو، احمد مرادی در رشته الکترونیک، شهاب الدین بابا احمدی در حوزه تکنولوژی اطلاعات شبکه و تیم دو نفره حامد دهقانپور و ایمان عبد الرضا زاده در رشته طراحی فضای سبز را از دیگر شرکت کنندگان این دوره از رقابتها اعلام کرد.

کارگر یادآور شد: تیم های دو نفره رباتیک تیمی با شرکت حسین گریوانی و رضا ایزانلو و مکانترونیک تیمی با حضور علیرضا بهشتی پور و منصور اسداللهی نیز از جمله تیم های شرکت کننده در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ادامه داد: نتایج دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت چهارم اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

کارگر هدف از برگزاری مسابقات مهارت را ترغیب و تشویق جوانان به کسب مشاغل حرفه ای دانست و گفت: حضور در مسابقات ملی و بین المللی مهارت برای یزد و کشور یک امتیاز و افتخار محسوب می شود زیرا با حضور جوانان ایرانی در مسابقات جهانی تحریم ها را شکسته و برای کشور ایجاد فرصت می کند.