علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است و آنان با حضور خود در پای صندوقهای رأی مشارکت خود را در اداره امور کشور نشان خواهند داد افزود: صلابت ملت ایران با حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی دو چندان خواهد شد.

وی گفت: ملت ایران ملت آگاه و استواری است که همواره با گوش سپردن به فرمایشات رهبری و حمایت از ولایت فقیه، اهداف دشمنان که جز توطئه و تهدیدی برعلیه ایران چیزی نیست، خنثی می سازد.

این مسئول ادامه داد: حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقشی پرشور شعور در 12 اسفند در پای صندوقهای اخذ رأی، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی و مردم مسلمان را تضمین خواهد کرد.

وی نقش نوجوانان را در این برهه حساس و بسیار تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: نوجوانانی که جزو رأی اولیهای این دوره محسوب می شوند، می توانند نقش خود را به عنوان همیاران انتخاباتی در بین خانواده، دوستان و آشنایان ایفا کنند.

فرماندار دماوند هر رأی در صندوق انتخاباتی را تیری روانه به سوی دشمن دانست و اضافه کرد: ادعای دشمن بر تهدیدها و توطئه ها ادعایی واهی است زیرا اهداف دشمن هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر داشت، این گونه در اهداف شوم خود در جنگ با افغانستان، عراق و سایر نقاط شکست نمی خورد.

وی یادآور شد: امروز به برکت خون شهدا و بزرگمردی بنیانگذار انقلاب اسلامی شجره طیبه انقلاب استوار است و ضرورت دارد بیش از گذشته در حفظ و صیانت از دستاوردهای نظام و پاسداری از خون شهیدان تلاش شود.