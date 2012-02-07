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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

قاسمی فرزاد در گفتگو با مهر:

پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است

پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است

دماوند – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است و آنان با حضور خود در پای صندوقهای رأی مشارکت خود را در اداره امور کشور نشان خواهند داد.

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است و آنان با حضور خود در پای صندوقهای رأی مشارکت خود را در اداره امور کشور نشان خواهند داد افزود: صلابت ملت ایران با حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی دو چندان خواهد شد.

وی گفت: ملت ایران ملت آگاه و استواری است که همواره با گوش سپردن به فرمایشات رهبری و حمایت از ولایت فقیه، اهداف دشمنان که جز توطئه و تهدیدی برعلیه ایران چیزی نیست، خنثی می سازد.

این مسئول ادامه داد: حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقشی پرشور شعور در 12 اسفند  در پای صندوقهای اخذ رأی، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی  و مردم مسلمان را تضمین خواهد کرد.

وی نقش نوجوانان را در این برهه حساس و بسیار تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: نوجوانانی که جزو رأی اولیهای این دوره محسوب می شوند، می توانند نقش خود را به عنوان همیاران انتخاباتی در بین خانواده، دوستان و آشنایان ایفا کنند.

فرماندار دماوند هر رأی در صندوق انتخاباتی را تیری روانه به سوی دشمن دانست و اضافه کرد: ادعای دشمن بر تهدیدها و توطئه ها ادعایی واهی است زیرا اهداف دشمن هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر داشت، این گونه در اهداف شوم خود در جنگ با افغانستان، عراق و سایر نقاط شکست نمی خورد.

وی یادآور شد: امروز به برکت خون شهدا و بزرگمردی بنیانگذار انقلاب اسلامی شجره طیبه انقلاب استوار است و ضرورت دارد بیش از گذشته در حفظ و صیانت از دستاوردهای نظام و پاسداری از خون شهیدان تلاش شود.

کد مطلب 1528059

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