فیلم مستند "نامه های انقلاب" در یاسوج کلید خورد

مهدی ابدالی به خبرنگار مهر گفت: موضوع این فیلم مستند در خصوص نامه های امام(ره) به عشایر این استان در زمان تبعید به فرانسه است که در مدت زمان 30 دقیقه تهیه می شود.

وی بیان کرد: نویسندگی و کارگردانی این فیلم را "علی فتح لایق زاده" برعهده دارد و پیش بینی می شود مرحله تصویربرداری و تدوین آن دو ماه به طول انجامد.

ابدالی اظهار داشت: هم اکنون مرحله پیش تولید و تحقیق و پژوهش فیلمنامه آن در حال پایان است.

معان هنری ارشاد استان یادآور شد: طرح این مستند چندی پیش در انجمن سینمای جوان استان مورد ارزیابی قرار گرفت و تصویب شد و هم اکنون به مناسبت دهه مبارک فجر تولید آن آغاز می شود.

ابدالی هدف از تولید این فیلم را ضبط و ثبت خاطرات انقلاب در استان و همچنین تبیین نقش عشایر استان در انقلاب عنوان کرد و بیان داشت: این فیلم در خرداد ماه سال آینده مصادف با رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) رونمایی می شود.

وی بر ضروت تولید چنین فیلمهایی تاکید کرد و گفت: عشایر این استان نقش غیر قابل انکاری در دوران انقلاب داشتند که لازم است با تولید فیلم های مستند، برای آیندگان ثبت و ضبط شود.

ابدالی همچنین بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آمادگی تولید فیلم هایی با مضامین دینی و بومی را دارد و فیلمسازان استان می توانند طرح های خود را در این خصوص ارائه دهند.