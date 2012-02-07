اعتراض ابتکار به فروش و تغییر کاربری پارک پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به احتمال فروش پارک پردیسان توسط دولت گفت: این پارک 270 هکتاری یکی از مهمترین پارکهای شهرهای تهران و یکی از ذخیره گاههای ارزشمند شهر تهران است که دو طرح جامع دارد که اولی مربوط به قبل از انقلاب است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح جامع این پارک باید تبدیل به یک پارک اکولوژیک، پژوهشی، آموزشی و تفرجی باشد اما اخباری مبنی بر فروش این پارک و یا تغییر کاربری به گوش می رسد که ما به عنوان نمایندگان مردم تهران لازم است که به این مسئله ورود پیدا کنیم تا کوچکترین تخریب و آسیبی به این پارک نرسد.

ابتکار با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری می توانند حفاظت این پارک را به عهده بگیرد، گفت: چند ماه پیش به صورت پیشنهاد از شهردای خواستیم به مدیریت این پارک ورود پیدا کند اما شهرداری هنوز جوابی به این پیشنهاد ما نداده است. دولت نیز اگر مشکلی در مدیریت این پارک دارد به شورا اعلام کند تا حمایت های لازم انجام پذیرد اما پارک پردیسان که گوهری سبز در دل شهر متراکم تهران است نباید کوچکترین آسیبی ببیند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ایام مبارک دهه فجر گفت: برای مقابله با فشارهای خارجی باید ایستادگی داخلی کرد و در این زمینه نیازمند گسترش اخلاق و کارآمدی هستیم که متأسفانه بحران اخلاق یکی از بحرانهای جدی این ایام است.

ابتکار با بیان اینکه باید تنوع و تکثر آراء را در جهان به رسمیت بشناسیم گفت: جامعه اسلامی زمانی پیشرفت می کند که دیدگاه های منتقدانه نیز در آن مطرح شود.

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر با انتقاد از عدم اجرا شدن مصوبه ساماندهی آنتن های مخابراتی گفت: روی این مصوبه کار کارشناسی خوبی انجام شد که منجر به همکاری دستگاه های دولتی و حمایت آنها از این مصوبه شد اما متأسفانه فرمانداری اجرای آن را با اعتراض به این مصوبه به تأخیر انداخت در حال حاضر با 5 ماه تأخیر این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است که برای شهروندانی که در نزدیکی این دکل ها زندگی می کند جای نگرانی دارد.

چمران در این رابطه اعلام کرد: این مصوبه به شورای حل اختلاف مرکزی رفته و مصوبه شورا تأیید و به زودی ابلاغ می شود.