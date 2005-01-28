انتخاب نمايندگان مجلس بايد بر اساس برنامه سياسي مشخص صورت گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، جواد المالكي معاون رئيس مجلس موقت عراق گزينش افراد از راه انتخابات و بر اساس برنامه هاي سياسي كشور را معيار واقعي برگزيدن عناصر خدمتگزار عراق دانست .

المالكي در گفتگو با شبكه العالم با اشاره به معيارهايي كه انتخاب كننده بايد آن را مورد توجه قرار دهد، ابرازاميدواري كرد انتخاب افراد بر اساس برنامه سياسي كشور صورت گيرد نه بر اساس قوم ون‍ژاد ودين و انتخاب بر اساس برنامه سياسي تنها معيار گزينش عناصر خدمتگزار خواهد بود.



وي افزود: ممكن است كه برخي براساس گرايش هاي ديني و يا قومي افرادي را انتخاب كنند كه اين امر ناپسنديده نيست اما آنچه از انتخاب كنندگان انتظار داريم اين است كه گزينه خود را بر اساس برنامه سياسي انتخاب كنند.