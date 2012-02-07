سخنرانی کاندیدهای انتخاباتی در راهپیمایی 22بهمن ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی صبح سه شنبه در نشست خبری پیرامون تشریح برنامه های راهپیمایی 22بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی 22بهمن راهپیمایی مردمی است و نباید توسط گروه ها و احزاب و دسته جات خدشه دار شود.

وی بیان داشت: شرکت در راهپیمایی 22بهمن به منزله پیروزی اقشار مختلف مختلف جهان در برابر استکبار جهانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اذعان داشت: راهپیمایی 22بهمن به هیچ عنوان تحت شعاع انتخابات پیش رو قرار نمی گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که راهپیمایی 22بهمن به صحنه کشیدن انسجام آحاد مردم و پیروی از رهنمود های امام(ره)، رهبری شهدا بویژه شهدای عرصه علم و فن آوری است، تصریح کرد: راهپیمایی 22بهمن رفراندوم معنوی آحاد مردم است.

سلطانی افزود: راهپیمایی 22بهمن به صورت همزمان با سراسر کشور در مشهد،27شهرستان و70 روستا و بخش خراسان رضوی صبح روز 22بهمن ماه برگزار می شود.

وی به برنامه های ویژه راهپیمایی 22بهمن اشاره کرد و گفت: توزیع تراکت، پوستر، پرچم جمهوری اسلامی در بین شرکت کنندگان، گلباران مسیر راهپیمایی، فیلمبرداری مراسم راهپیمایی 22بهمن به توسط یک فروند چرخبال، برپایی نمایشگاه ها در طول مسیر راهپیمایی از جمله برنامه های راهپیمایی 22بهمن است.

سلطانی گفت: نصب شش "آرک بادی" به صورت طاق نصرت در 6 نقطه از خیابان امام رضا(ع) مزین به فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، اجرای سرود دسته جمعی یک هزار و 357 توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های روز راهپیمایی 22بهمن در مشهد است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: به منظور ارائه خدمات بهتر به شرکت کنندگان در راهپیمایی 22بهمن سازمان های اتوبوس رانی، تاکسی رانی و قطار شهری مشهد در مسیرهای منتهی به مکان برگزاری راهپیمایی به شرکت کنندگان سرویس دهی رایگان ارائه می دهند.