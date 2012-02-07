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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

در دهه فجر/

مسابقات اسکیت هاکی قهرمانی کشور در ورامین برگزار شد

مسابقات اسکیت هاکی قهرمانی کشور در ورامین برگزار شد

ورامین – خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر مسابقات اسکیت هاکی قهرمانی کشوردر شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سه شنبه هجدهم بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی مسابقات اسکیت هاکی قهرمانی کشور در ورامین به پایان رسید.

تیم های راه یافته به مرحله پایانی در سالن ورزشی گلعباسی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند  که در پایان و در لیگ برتر تیم غزال ورامین روی سکوی قهرمانی این دوره از رقابتها ایستاد.

این تیم توانست با برد ۶بر صفر مقابل تیم مهیان، شکست انقلاب "ب" با نتیجه هفت بریک در بازی دوم  و تساوی یک بر یک در سومین بازی در برابر تیم انقلاب "الف" به این مهم دست یابد.

همچنین در پایان مسابقات صدف منصوری ازتیم غزال توانست عنوان خانم گلی و بهترین بازیکن کشور را از آن خود کند.

عنوان بهترین بازیکن نیز به آذین قارونی رسید و تیم غزال با پنج گل خورده بهترین خط  دفاعی را توسط  افسانه اردستانی  به خود اختصاص داد.

تیم غزال "ب"  ورامین در رقابتهای لیگ دسته یک نیز روی سکوی اول قرار گرفت تا برای دومین سال متوالی کاپ قهرمانی را ازآن خود کند.

گفتنی است این رقابتها طی ۲روز متوالی به میزبان سالن شهید گلعباسی ورامین برگزار شد  و در پایان آن فاطمه مردافکن عنوان بهترین دروازه بان را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1528083

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