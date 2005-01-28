به گزارش خبرگزاري مهر، سردار ذوالقدر كه در همايش بزرگ روحانيون و ائمه جمعه و جماعات استان اصفهان كه در آستانه‌ دهه‌ فجر برگزار شده بود سخن مي‌گفت، اظهارات مقامات آمريكايي را عليه ايران، نوعي فرافكني و فرار از بحران‌هايي دانست كه دولت جرج بوش با آنها دست به گريبان است.

وي با بيان اينكه آمريكا به هيچ وجه قادر نيست به جمهوري قدرتمند اسلامي ايران حمله كند گفت : آمريكايي‌ها بيش از ديگران از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي نظامي ـ دفاعي كشور ما مطلعند، ايران، افغانستان بدون دولت و ارتش ، عراق بدون مشروعيت و پشتوانه‌ي مردمي نيست.



وي افزود : ايران بزرگترين قدرت نظامي منطقه را در اختيار دارد و توان دفاعي ما كه متكي بر ايمان به خدا و حمايت مردمي است در سطح جهان بي‌نظير است. وجود بيش از 10 ميليون نيروي سازمان‌يافته و آموزش‌ديده و شهادت‌طلب كه در سراسر كشوركه جهاد با متجاوزان را براي خود فوز عظيم مي‌دانند، ايران را به كابوسي وحشتناك براي آمريكا بدل كرده است.

سردار ذوالقدر با اشاره به مشكلات و بحران‌هايي كه آمريكا در آنها گرفتار آمده است، اظهار داشت: آمريكا به جاي تهديد ديگران اگر به راستي قدرت دارد خود را از باتلاق عراق كه روز به روز او را در كام خود مي‌كشد، نجات دهد. ارتش آمريكا تمام‌ قد درگير بحران عراق است و بدون آن‌كه كوچك‌ ترين دستاوردي داشته باشد، مدام تلفات مي‌دهد وقريب به بيست هزار كشته و مجروح، عراق را براي مردم آمريكا به ويتنام ديگري تبديل كرده است.

جانشين فرمانده كل سپاه با برشماري تبعات حمله‌ي نظامي به ايران اظهار داشت : ما از جنگ و كشتار استقبال نمي‌كنيم لكن اگر آمريكايي‌ها بخواهند دست از پا خطا كنند، آن‌چنان پاسخي به آنها خواهيم داد كه هيچ‌گاه كمر راست نكنند.

سردار ذوالقدر همچنين افزود: هزينه‌ي حمله به ايران چيزي نيست كه دنيا بتواند آن را تحمل كند، حمله به ايران در چارچوب مرزهاي ايران محصور نمي‌شود.



وي در ادامه اظهار داشت: دشمنان از نجابت و خويشتن‌داري ملت ايران به طمع خام نيفتند ، تاريخ سراسر مبارزه ملت ما نشان مي‌دهد كه هيچ متجاوزي ازحمله به ايران سود نبرده است وكساني كه از تاريخ گذشته‌ اين سرزمين بي‌اطلاع هستند، از سرنوشت متجاوزين در جنگ تحميلي هشت ساله عليه ايران عبرت بگيرند و با آتش بازي نكنند.

وي همچنين در جمع فرماندهان حوزه‌هاي بسيج استان اصفهان، در پاسخ به سوالي اظهار داشت : موج جديد هجوم تبليغاتي عليه ايران به خاطراعمال فشاربراي عقب‌نشيني ازمواضع اصولي درموضوع هسته‌اي درمذاكره با اروپايي‌هاست كه هيات مذاكره ‌كننده به هيچ وجه نمي‌بايست تحت تاثير جنگ رواني آمريكايي‌ها و فضاي تبليغاتي موجود در دفاع از حقوق ملت ايران كوتاه بيايد.