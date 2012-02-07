افتتاح 45 واحد مسکونی کمیته امداد در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، بایرامعلی اصلانی گفت: از واحدهای مسکونی بهره برداری شده 11 واحد در شهر و34 واحد در روستاها احداث شده است.

وی اظهار داشت: برای واحدهای مسکونی شهری جمعا 900 میلیون ریال هزینه شده است که از این مقدار برای هرواحد مسکونی توسط کمیته امداد مبلغ 60 میلیون ریال مساعدت بلاعوض پرداخت شده و بقیه را خیران کمک کرده اند.

اصلانی افزود: برای احداث مسکن روستایی نیز جمعا مبلغ 3 میلیارد و 366 میلیون ریال از محل تسهیلات بهسازی بنیاد مسکن هزینه شده است.

به گفته وی، امسال برای تکمیل 4 باب از ساختمانهای نیمه کاره مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بناب، مبلغ 110 میلیون ریال و برای تعمیرات 31 باب از آنها مبلغ 141 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.