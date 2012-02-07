به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس کسایی فر در نشست خبری دومین جشنواره فروش فرش دستباف امروز مسئولان فرش دستباف کشور با رسانه ها از برگزاری دومین جشنواره فروش ویژه فرش دستباف در تهران و 21 استان دیگر کشور خبر داد و گفت: جشنواره فروش فرش دستباف به پیشنهاد مرکز ملی فرش برای رونق فروش داخلی فرش دستباف و قرار گرفتن این کالا در سبد خانوارها برگزار می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران افزود: در این جشنواره هر فردی که مایل به خرید فرش دستباف باشد می تواند به نزدیکترین نقطه به محل سکونت خود مراجعه کرده و کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.

وی تصریح کرد: تسهیلاتی برای خریداران فرش دستباف در این جشنواره لحاظ شده به نحوی که اگر خریداری فرشی را خریداری کرد و مورد پسند وی نبود می تواند بعد از 72 ساعت بدون هیچ مشکلی آن را پس دهد ضمن اینکه اگر کالای خریداری شده در درازمدت با مشخصات ارائه شده از سوی فروشنده تطابق نداشته باشد خریدار می تواند با مراجعه به اتحادیه از حق خود دفاع کند.

کسایی فر ادامه داد: اتحادیه خود را ملزم می داند تا از حق خریداران فرش دستباف در این جشنواره دفاع کند که بر این اساس فاکتورهای متحد الشکلی طراحی شده که فروشندگان باید مشخصات کالا را به صورت کامل در ان درج کنند تا اگر مشکلی در این رابطه به وجود آید بتوان آن را با مشخصات درج شده تطبیق داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تسهیلات ارائه شده در این جشنواره برای خریداران فرش دستباف گفت: برای رونق خرید فرش دستباف دو سال قبل پیشنهادی به صندوق مهر امام رضا (ع) ارائه شده که بر مبنای آن تسهیلات پرداختی به زوج ها بابت ازدواج 2 میلیون تومان افزایش یابد و در عوض فرش دستباف به عنوان یک کالای سرمایه ای و ماندگار در سبد خریدهای آنها لحاظ شود که این امر می تواند منجر به ایجاد تحرک در بازار و اشتغال زایی شود اما متاسفانه عملیاتی نشد.

دومین جشنواره فروش فرش دستباف از شنبه 22 بهمن ماه به مدت یک ماه در فروشگاههای منتخب اتحادیه های فرش دستباف استانها برگزار می شود.