10 پرسش نمایندگان از رئیس جمهور در صحن مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح سئوال از رئیس جمهور که وارد مرحله جدیدی شده است امروز سه شنبه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

سپس این گزارش با جزئیات 10 سئول از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس قرائت و از صدای جمهوری اسلامی ایران ( رادیو) بطور همزمان پخش شد.

طراحان سئوال از رئیس جمهور در گزارشی به هیئت رئیسه اعلام کردند از پاسخ‌های ارایه شده از سوی نمایندگان دولتی به سئوالات مطرح در کمیسیون تخصصی مجلس قانع نشده و خواستار حضور رئیس جمهور و پاسخگویی وی به 10 سئوال قید شده در این طرح هستند.

به گزارش مهر، متن گزارش طراحان سئوال از رئیس جمهور که قرار است برای رئیس جمهور ارسال شود به این شرح است:

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

با اهدای سلام

به استناد مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان سئوال از رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه 12/11/90 ساعت 7:15 در محل کمیسیون تلفیق گزارش نمایندگان سئوال‌کنندگان از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون‌های مختلف را استماع نمودند و پس از تبادل نظر بر این مطلب اتفاق نظر داشتند که هیچ یک از پاسخ‌ها قانع کننده نبوده است.

لذا ضروری است برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس و دولت و آگاهی ملت سئوالات ذیل به ترتیب اولویت توسط رئیس جمهور محترم در صحن علنی مجلس پاسخ داده شود:

1- چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علیرغم نیاز مبرم این شهرها به روان‌سازی ترافیک خصوصاً با آغاز هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ابلاغ و اجرا نشده است.

2- طبق آمار ارایه شده از سوی برخی مسئولان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 حدود 4.5 درصد بوده است. اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را بپذیریم حدود سه درصد بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل 8 درصد باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست. همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟

3- در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تا کنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران شدن هزینه تولید کالا و محصول و آسیب دیدن بنگاه‌های اقتصادی گردیده است، چرا دولت مقید به اجرای قانون مصوب مجلس نیست؟

4- مقاومت 11 روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر بزرگ انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت‌الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟

5- این سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نیست چه هدفی را نبال می‌کند؟

6- وزیر ورزش و جوانان پس از 5 ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌ای غیرمعمول به مجلس معرفی شد. آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟

7- مبلغ هزار و 500 ملیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟

8- چه ضرورتی وجود داشت که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به جای اینکه علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند.

9- چرا جنابعالی با علم به این که انتقاد از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش عمومی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید؟ پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما در مصاحبه زنده تلویزیونی بعد اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می‌شود؟

10- چرا بر نظریه ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علیرغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلام وی مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تایید و بر آن تاکید کرده و باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولاً چرا از گروه موسوم به جریان انحرافی علیرغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی‌کنید بلکه از این افراد دفاع می کنید؟

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این گزارش خطاب به نمایندگان گفت:‌طبق ماده 396 آیین نامه داخلی مجلس این متن فوراً برای رئیس جمهور ارسال و متن را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم.

وی گفت: انشاء الله نیمه دوم اسفندماه با تفاهمی که با رئیس جمهور خواهد شد در جلسه علنی پاسخ‌های ایشان را خواهیم شنید.