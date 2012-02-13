از توزیع پیراهن ورزشی بین تیمهای محلات تا شرکت در مراسم عروسی و عزا و توزیع کالا!

به گزارش خبرنگار مهر، از استان خوزستان 18 نماینده به بهارستان وارد می شوند که در این بین شهرهای اهواز و آبادان هر کدام با سه نماینده بیشترین تعداد نماینندگان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بیشترین تعداد حضور نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه اهواز با حضور حدود 90 نامزد است که این امر باعث تشدید رقابت بین نامزدها در این شهرستان شده است.

تبلیغات نامزدها از مدتها قبل به صورت غیر رسمی و به گفته برخی بعد از انتخابات دوره قبل مجلس آغاز شده و در این تمام کسانی که خود را برای حضور در این رقابتها آماده می کردند با حضور در مجال عزا و عروسی اقدام به فعالیت برای جذب رای و افراد حامی می کردند که این امر یکی از مرسوم ترین فعالیت انتخاباتی در بین نامزدهای تمام شهرهای استان خوزستان است.



اما شدت حضور نامزدها در مراسم عزا و عروسی به گونه ای که برخی مردم در مراسم خود با نیل به اینکه ممکن این افراد سری به مراسم آنها بزنند اقدام به افزایش سفارش غذای خود می کنند زیرا معمولا نامزدها به تنهایی در مجلسی حاضر نمی شوند و برای نشان دادن قدرت و تعدد حامیان خود سعی می کنند با تعداد بیشتری از افراد در مراسم حاضر شوند و هزینه برای صاحب عزا یا عروسی ایجاد می کنند. همچنین در برخی مجالس عزا یا عروسی و حتی مراسم مذهبی دیده می شود چندین نفر از نامزدها و حامیان آنها حضور دارند.



اما یکی از مسائلی که در این دوره و حتی دوره های قبلی به وفور دیده می شود حضور نامزدهای انتخاباتی در رقابتهای فوتبال محلات است که در اهواز و سایر شهرستانهای خوزستان همواره در حال برگزاری هستند. نامزدها با حضور در این رقابتها هدایایی به تیمهای برتر می دهند ضمن اینکه افراد همراه با نامزدها در حاشیه این مراسم با مسئولان تیمهای محلات برای جلب آرا و دادن وعده ها مختلف از جمله ایجاد زمینهای محلات و حمایت مالی از آنها در صورت پیروز شدن نامزد مورد اشاره آنها می دهند.



در همین راستا برخی از نامزدها برای حمایت از تیمهای محلات، اقدام به توزیع پیراهن ورزشی بین آنها می کنند و از آنها وعده رای دادن می گیرند ولی غافل از اینکه برخی تیمهای محلات از چندین و چند نامزد پیراهن، کمک مالی و برخی وعده ها را دریافت می کنند و به آنها نیز قول دادن رای می دهند.



ورود به فضای سایبری

همچنین با گسترش فضای سایبری در جامعه و افزایش نفوذ اینترنت بین مردم، نامزدهای انتخاباتی حساب ویژه ای روی سایتهای اینترنتی کرده اند به گونه که هم اکنون اغلب نامزدهای انتخاباتی با جذب خبرنگاران شاخص استان در حال تدارک برای راه اندازی سایت خود کرده اند و برخی از آنها هم سایت خود را با حضور برخی افراد معتمد و شناخته شده شهر و استان رونمایی کرده اند.



در این سایتهای اینترنتی برای اینکه مشکلی برای نامزدها در خصوص تبلیغات زودهنگام پیش نیاید از اعلام کاندید شدن وی برای حضور در انتخابات خودداری می شود ولی تصاویر این افراد بین چهره های شناخته شده و روسای قبایل و عشایر دیده می شود.



توزیع کالاهای اساسی بین مردم

از سویی دیگر یکی از رسانه های استان در خصوص فضای انتخاباتی در خوزستان به این موضوع اشاره کرد که برخی از نامزدها با حضور در محلات فقیر و محروم شهرهای خود اقدام به توزیع کالاهای اساسی و خوراکی مثل روغن، شکر، ماکارونی و ... می کنند و از آنها وعده رای دادن می گیرند.



ارسال پیامک به مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی نیز به شدت در روزهای اخیر رواج یافته و حتی یکی از آنها با اعلام اینکه در خدمت شما هستم رسما برای حضور در انتخابات اعلام وجود کرده است.



برپایی میهمانیهای بزرگ با سفرهای رنگین و دعوت از معتمدین نیز یکی دیگر از برنامه های نامزدهایی انتخاباتی بوده است که این روزها باعث شده افراد شناخته شده در استان حتی یک روز هم نتوانند در خانه بمانند و مجبور هستند در ضیافتهای مختلف شرکت کنند.



همچنین افراد حاضر در ستادهای انتخاباتی که برخی از آنها از افراد صاحب منصب هستند نیز در ستادها اقدام به حل مشکلات مردم می کنند تا بلکه دل آن فرد را برای کسب رای خود و خانوده اش به نفع نامزد را به دست بیاورند به گونه ای که این روزها ستادهای نامزدها که هنوز به صورت رسمی نمی توان به آن ستاد اتلاق کرد به محل مراجعه مردم برای حل مشکلات خود تبدیل شده است.