پنج پروژه استان البرز با حضور معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه شهرک صنعتی بهارستان استان البرز صبح سه شنبه با حضور محمد تقی کره ای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد افتتاح قرار گرفت.



کمپرسور هوای فشرده سی ان جی سایز متوسط، نازل های دیسپنسر، خشک کن هوای فشرده و فیلتر هوای فشرده از جمله محصولات شرکت هوایار بود که توسط مسئولان استانی و کشوری مورد افتتاح قرار گرفت.



تولید قطعات پلاستیکی تزریقی شرکت پرشین صنعت بهارستان، قطعات پلاستیکی تزریقی خودرو شرکت کیان بسپار کاران، ویفر، آب نبات شرکت شکلات فرمند، پانل های ساختمانی سه بعدی شرکت پارس بتون مقاوم تیام از جمله پنج پروژه قابل افتتاح شهرک صنعتی بهارستان استان بودند که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.



در ایام دهه فجر 26 طرح با اعتبار 185 میلیارد تومان و با اشتغال زایی یک هزار و 400 نفر به بهره برداری رسید.



صیدایی معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز، مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در این افتتاحیه حضور داشتند.