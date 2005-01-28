كثرت ناظران انتخاباتي احتمال وقوع تقلب در انتخابات عراق را ضعيف خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا جواد تقي در گفتگو با شبكه خبري العالم گفت : تماس هايي با هيات عالي مستقل انتخابات عراق صورت گرفته است تا از احتمال وقوع تقلب در انتخابات سراسري عراق جلوگيري شود.



وي افزود: افزايش تعداد ناظران انتخاباتي در مراكز راي گيري منجر به كاهش احتمال تقلب در انتخابات خواهد شد.



وي با اشاره به وجود 18 هزار ناظر در اين انتخابات برگزاري اين رويداد مهم را شفاف و سالم ارزيابي كرد.



مسئول روابط سياسي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از عدم مشاركت سازمان هاي غير دولتي بر روند نظارت انتخابات ابراز تاسف كرد و گفت : اين خلا با حضور ناظران سازمان ملل متحد پر خواهد شد.



اين مسئول عراقي از عملكرد هيات عالي مستقل انتخابات در فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات و كاهش احتمال وقوع تقلب قدرداني كرد و گفت : مردم عراق هيچ گاه احساس نخواهند كرد كه هيات عالي مستقل انتخابات در روند برگزاري آن مانع تراشي خواهد كرد و ما به زمينه سازي و بي طرفي دقت عمل اين هيات اعتماد داريم .



جواد تقي درباره احتمال بروز شك و ترديد درباره نتايج انتخابات گفت: ما پيش بيني مي كنيم برخي نتايج انتخابات را زير سوال خواهند برد .

