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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

ایجاد 700 بیمارستان دوستدار مادر تا پایان برنامه پنجم

ایجاد 700 بیمارستان دوستدار مادر تا پایان برنامه پنجم

معاون بهداشت‌ وزارت بهداشت گفت: تا کنون 8 بیمارستان دوستدار مادر در کشور ایجاد شده که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 700 بیمارستان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز سه شنبه در مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر اظهار داشت: وزیر بهداشت یکی از اولویتهای خود را سلامت و مراقبتهای مادران باردار قرار داده و کاهش مرگ ومیر مادران از شاخص های توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

وی افزود: طی سالهای اخیر با ایجاد نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی، تربیت نیروی انسانی، ایجاد مراکز درمانی و توسعه متخصصان، جاده سازی و توسعه امکانات ارتباطی میزان مرگ و میر مادران کاهش پیدا کرده است.

مصداقی نیا ادامه داد: در سال گذشته آمار مرگ و میر مادران، 30 در صد هزار تولد زنده بوده است که این میزان در حال حاضر به 8/22 در صد هزار تولد زنده کاهش یافته است که از این آمار راضی نیستیم و کشور ما پتانسیل این را دارد که این میزان در انتهای برنامه پنجم توسعه به 15 در صد هزار تولد زنده برسد.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت تصریح کرد: ایران در منطقه از لحاظ میزان مرگ و میر رتبه دهم را دارد که جایگاه خوبی نیست و در سال 1404 باید رتبه اول منطقه را کسب کنیم.

وی افزود: از دیگر استراتژیهای دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، افزایش کیفیت در ارائه خدمات سلامت به مادران است و نباید فقط به ثبت مرگ ومیرها اکتفا کرده و باید عوارض بیماری های زایمان و بارداری نیز ثبت و گزارش شود تا بتوانیم مراقبت های ویژه را لحاظ کنیم.

مصداقی نیا اضافه کرد: در این راستا دروس دوره های مامایی و زنان و زایمان نیز در نظر گرفته شده که باید همکاری بین معاونت آموزشی افزایش یابد و برنامه آموزشی مدونی برای این رشته ها در نظر گرفته شود.

مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر پیش از ظهر امروز با حضور معاون درمان، معاون بهداشت و مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان برگزار شد.

کد مطلب 1528121

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