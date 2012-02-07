ایجاد 700 بیمارستان دوستدار مادر تا پایان برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز سه شنبه در مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر اظهار داشت: وزیر بهداشت یکی از اولویتهای خود را سلامت و مراقبتهای مادران باردار قرار داده و کاهش مرگ ومیر مادران از شاخص های توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

وی افزود: طی سالهای اخیر با ایجاد نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی، تربیت نیروی انسانی، ایجاد مراکز درمانی و توسعه متخصصان، جاده سازی و توسعه امکانات ارتباطی میزان مرگ و میر مادران کاهش پیدا کرده است.

مصداقی نیا ادامه داد: در سال گذشته آمار مرگ و میر مادران، 30 در صد هزار تولد زنده بوده است که این میزان در حال حاضر به 8/22 در صد هزار تولد زنده کاهش یافته است که از این آمار راضی نیستیم و کشور ما پتانسیل این را دارد که این میزان در انتهای برنامه پنجم توسعه به 15 در صد هزار تولد زنده برسد.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت تصریح کرد: ایران در منطقه از لحاظ میزان مرگ و میر رتبه دهم را دارد که جایگاه خوبی نیست و در سال 1404 باید رتبه اول منطقه را کسب کنیم.

وی افزود: از دیگر استراتژیهای دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، افزایش کیفیت در ارائه خدمات سلامت به مادران است و نباید فقط به ثبت مرگ ومیرها اکتفا کرده و باید عوارض بیماری های زایمان و بارداری نیز ثبت و گزارش شود تا بتوانیم مراقبت های ویژه را لحاظ کنیم.

مصداقی نیا اضافه کرد: در این راستا دروس دوره های مامایی و زنان و زایمان نیز در نظر گرفته شده که باید همکاری بین معاونت آموزشی افزایش یابد و برنامه آموزشی مدونی برای این رشته ها در نظر گرفته شود.

مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر پیش از ظهر امروز با حضور معاون درمان، معاون بهداشت و مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان برگزار شد.